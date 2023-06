Anderstalige nieuwkomers en leerlingen KTA Brugge maken verhalenbundel: “Ontzettend trots op eindproduct”

Het KTA Brugge heeft een eigen OKAN-school. OKAN staat voor onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen. Deze leerlingen worden gedurende één jaar ondergedompeld in het Nederlands, waarna ze instromen in het gewoon secundair onderwijs. Om de integratie tussen de anderstalige nieuwkomers en de andere leerlingen van KTA Brugge te bevorderen, kwamen enkele leraren op het idee om samen een geïllustreerde verhalenbundel te maken.

“De elf ex-OKAN-leerlingen werden na een kennismaking gekoppeld aan leerlingen uit de derde graad humane wetenschappen”, vertelt Ellen Sauvage, taalcoach. “Ze gingen in dialoog en hoorden soms ernstige en verdrietige verhalen van de ex-OKAN-leerlingen. Gelukkig waren er ook grappige momenten. Uit deze gesprekken resulteerde een verhaal, dat onder begeleiding van een creative writer en de leerkracht Nederlands uitgeschreven werd. Alle verhalen werden daarna rijkelijk geïllustreerd door de leerlingen van de afdeling digital arts. In totaal werkten een vijftigtal leerlingen van de school mee aan het project.”

“De verhalenbundel What’s your story is een project voor en door leerlingen”, vult Lynn Toch, leerkracht Nederlands, aan. “De moeilijkste fase van het hele proces was ongetwijfeld de keuze van de info die moest dienen voor het uiteindelijke verhaal. Het was niet simpel om uit de vaak beklijvende en intrigerende gesprekken een goede selectie te maken. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Ik merk dat iedereen die meewerkte aan de verhalenbundel ontzettend trots is op het eindproduct.”

250 exemplaren

Er worden 250 exemplaren gedrukt van What’s your story en het project wordt volgend schooljaar herhaald met andere leerlingen. “We zullen de verhalenbundel volgend schooljaar in de eerste graad gebruiken als leerboek. We streven er al langer naar om het leesplezier bij onze leerlingen aan te wakkeren en hen aan te zetten om vaker en regelmatiger te lezen. We zijn ervan overtuigd dat een leerboek met levensechte verhalen van leerlingen van de school hierbij kan helpen”, besluit leerkracht Lynn Toch.

(PD)