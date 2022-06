An Mouton van basisschool Het Palet in Brugge verkozen tot allereerste West-Vlaamse ‘Zorgleerkracht van het Jaar’

An Mouton mag zich vanaf nu een jaar lang West-Vlaams ‘Zorgleerkracht van het Jaar’ noemen. De jury verkoos An Mouton uit meer dan 600 nominaties van kinderen, ouders en leerkrachten.

De originele motivaties van verschillende kinderen overtuigden de jury om de zorgleerkracht van Het Palet te kiezen tot West-Vlaams ‘Zorgleerkracht van het Jaar’. An kreeg deze voormiddag naast een trofee ook een pakket met lesmateriaal voor in de school, waaronder taal- en rekenboekjes, allerhande spelletjes om kinderen al spelenderwijs te laten leren én materiaal om anderstaligen in de klas bij te staan.

Eerste keer

De jury verraste An Mouton in de klas om de trofee te overhandigen. Het is de eerste keer dat er in ons land een zorgleerkracht van het jaar verkozen wordt. Uitgeverij Averbode lanceert het initiatief om het belang van zorgleerkrachten in de Vlaamse en Brusselse scholen extra in de verf te zetten.

Juryvoorzitter Jan Van der Auwera onderstreepte het belang van deze trofee. “Dit is eigenlijk een prijs waarmee we alle zorgleerkrachten in Vlaanderen in de kijker willen plaatsen. We willen deze leraren, die vaak in de schaduw prachtig werk leveren, eens heel speciaal in de bloemetjes zetten.”

Juf An was duidelijk onder de indruk van het applaus van de kinderen en de aandacht en de vele geschenken die ze ontving tijdens de uitreiking van de trofee. (PDC)