Amper één week na de kerstvakantie al opnieuw afstandsonderwijs in Don Bosco Kortrijk

De pret was snel voorbij in het Don Boscocollege in Kortrijk. Na amper een week contactonderwijs mogen de leerlingen hun boeken en laptops weer mee naar huis nemen, want vanaf maandag 17 januari krijgen ze allemaal opnieuw afstandsonderwijs. “We hopen de besmettingen zo in de kiem te kunnen smoren”, aldus directeur Tuur Ottevaere.

De maatregel geldt al zeker tot aan de krokusvakantie, die start op 28 februari. De school handelt naar eigen zeggen uit pure noodzaak. “Een of vier lessen kon deze week niet doorgaan omdat er te veel leerkrachten zijn uitgevallen en meer dan 100 leerlingen zitten thuis met een coronabesmetting”, vertelt de directeur.

“Vaak zijn zij echter niet echt ziek, en zouden ze dus gerust les kunnen geven of volgen, maar niet op school natuurlijk.” Door afstandsonderwijs weer in te voeren hoopt de directeur dus om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar anderzijds ook de ‘lege’ uren waarin leerlingen nu studie krijgen te beperken.

Kwetsbare leerlingen wel naar school

De enige uitzondering geldt voor de kwetsbare leerlingen. “Wij weten intussen heel goed voor welke scholieren het moeilijk is om thuis les te volgen. Zij kunnen terecht op school, waar ze onder toezicht van het secretariaatspersoneel via hun laptop mee kunnen volgen”, klinkt het.

Alle leerlingen werden vandaag in de klas ingelicht over de maatregel, de ouders via smartschool. De reacties zijn verdeel. “De leerlingen zijn bijna unaniem opgelucht: elke dag verschillende uren in de studie zitten, daar wordt niemand gelukkig van. De meeste ouders kunnen begrip opbrengen voor de situatie, voor anderen is het natuurlijk vervelender indien ze opnieuw moeten puzzelen met opvang.”