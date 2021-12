Allerlaatste schooldag voor leerlingen en leraren in de campus Boeveriestraat van VTI Brugge

Maandag 20 december 2021 is een historische dag voor de ruim 700 leerlingen en 125 leerkrachten van de campus Boeveriestraat van VTI Brugge. Na 90 jaar is het immers de laatste les- en examendag in de campus. Vanaf 10 januari worden de nieuwe gebouwen in de Vaartdijkstraat in gebruik genomen.

Stipt om 8.30 uur verzamelden de leerlingen en de leraren op de speelplaats van de school voor een spontaan applaus na een korte afscheidstoespraak.

“Dit was mijn tweede thuis”

“Dit is een heel emotioneel moment”, vertelt een leraar die meer dan 30 jaar les gaf in de gebouwen die binnenkort tegen de vlakte gaan. “Na de kerstvakantie zal ik starten aan een tweede luik van mijn onderwijscarrière in een schitterende, gloednieuwe school. Toch zal ik de gezelligheid van de Boeveriestaat missen. Dit was mijn tweede thuis.”

Ook een buurtbewoner die het spektakel vanop afstand bekijkt, zal de drukte van de soms luidruchtige scholieren missen. “Een school vlak voor je huis heeft voor- en nadelen, maar ik genoot regelmatig van die enthousiaste gasten. Straks zal het hier heel stil zijn en dat wordt wennen.”

135 woongelegenheden

Over afzienbare tijd start een projectontwikkelaar met de bouw van 135 woongelegenheden op de plaats waar duizenden leerlingen meer dan 90 jaar een kwaliteitsvolle technische opleiding genoten. De Boeveriestraat zal er anders uitzien! (PDC)