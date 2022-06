Allerlaatste schooldag voor directeur van school voor buitengewoon onderwijs Inspirant aan zee in Oostduinkerke

Op deze laatste schooldag zwaaien alle collega’s van Inspirant aan zee BuSO in Oostduinkerke (vroeger BuSO De Rozenkrans) directeur Lieven Beheydt uit. Na een veelzijdige carrière in het onderwijs en 23 jaar directeurschap in ‘zijn’ school voor buitengewoon onderwijs begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven als actieve gepensioneerde.

Lieven behaalde zijn onderwijzersdiploma in de Normaalschool van Torhout en ging in september 1981 aan de slag in Middelkerke. “Als enige man tussen 53 vrouwelijke collega’s heb ik daar 6 jaar les gegeven aan kinderen met astmatische problemen die in het bijhorende ziekenhuis werden behandeld’, vertelt Lieven.

“Daarna ben ik overgestapt naar de Heilig Hartschool in Oostende, eerst als leerkracht, later in een beleidsfunctie ter ondersteuning van de directie. Ik heb toen ook meegewerkt aan de vormgeving buitengewoon onderwijs type 2, voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking.”

Heel wat uitdagingen

“In 1999 ben ik gestart in Oostduinkerke in BuBaO De Rozenkrans, nu de Strandloper. Toen de directeur secundair onderwijs in 2011 met pensioen ging, ben ik doorgeschoven naar die directeursstoel. Na 23 jaar geef ik de directeursfakkel door aan Jelle Decleir, momenteel pedagogisch coördinator. Ik kan terugblikken op een gevarieerde loopbaan met heel wat uitdagingen, wat eigenlijk geen bewuste keuze was, maar waar ik gewoon ben ingerold. Maar ik heb het altijd supergraag gedaan!”

“Dat heeft ook te maken met het toffe team waarop ik altijd kon rekenen en waarvoor ik hen heel dankbaar ben! Ik was omringd door een sterk beleidsteam en kon in een uitstekende sfeer samenwerken met collega’s die onze ‘gasten’ heel graag zien, die met veel geduld met hen omgaan en hen veel kansen geven. Ik ga ze allemaal missen!”

De computer

De grootste verandering in al die jaren is volgens Lieven de intrede van de computer. “Vroeger hadden we één computer voor de hele school, nu zijn we technisch werkloos zonder het internet. Wat ook een grote impact op het onderwijs heeft gehad is de verplichting om planmatig te werken, om ons constant te moeten verantwoorden over wat we doen, over de doelen die we uitzetten…”

“Het is ook positief dat er over alles grondiger wordt nagedacht en dat we meer dan ooit samenwerken, maar dat betekent ook veel extra werk voor de leerkrachten en begeleiders. Omdat er wordt gewerkt met wachtlijsten op basis van prioriteiten waarbij de moeilijkste gevallen eerst aan de beurt komen, krijgen we de laatste jaren veel meer leerlingen met zwaardere problematieken zoals jongeren met gedragsproblemen of een autismespectrumstoornis. Vroeger waren het vooral kinderen met leerproblemen. Dit vraagt op emotioneel vlak heel veel van de leerkrachten.”

Nieuwbouw

Een mijlpaal in de carrière van Lieven was de nieuwbouw die enkele jaren geleden werd gerealiseerd. “Het gebouw aan de straatkant werd afgebroken en we hebben toen heel wat moeten improviseren en een beetje ‘gekampeerd’ gedurende 2 à 3 jaar”, lacht Lieven.

Momenteel draait tv-maker Eric Goens een docureeks in de school die in het voorjaar 2023 op tv komt rond het ‘echte leven’ in het buitengewoon onderwijs. “Filmen in de klassen en de leefgroepen was een hele belevenis voor onze leerlingen”, zegt Lieven. “In het begin hadden sommigen wat stress, maar de opnames duren drie maanden en de filmploeg is nu een deel van het decor geworden.”

Emotionele verbinding

De coronaperiode heeft niet alleen een impact gehad op het fysieke contact maar ook op de emotionele verbinding. “We zijn dit seizoen gestart met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar waar we zullen inzetten op verbindende activiteiten tijdens de ‘Gouden weken’ in september en oktober”, legt Lieven uit.

En hopelijk breken er nu ook ‘gouden weken’ aan voor Lieven en zijn gezin. “Samen met mijn vrouw zal ik nu eerst tijd maken om te ontspannen deze zomer, om tijd te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Het achtste is net geboren en het negende op komst! Misschien haal ik ook wel mijn motor van onder het stof. Concreet wil ik me niet meteen ergens voor engageren, maar in de toekomst zal ik echt wel actief blijven, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Ik ben geen mens om in de zetel voor tv te zitten!”