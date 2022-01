Alle leerlingen helpen mee bij eerstesteenlegging voor nieuwe vleugel Het Spoor in Tielt

In basisschool Het Spoor werd vrijdag de eerste steen gelegd van de nieuwe vleugel van de school. De symbolische eerste steen weliswaar, want de werken aan het nieuwe gebouw in de Stationsstraat zijn al een tijdje in volle gang. Het was afscheidnemend directeur Stefaan Debouver die de eer kreeg om de steen op de goede plek te leggen.

Het was een aandoenlijk beeld. Alle kinderen uit de school vormden een ketting op de speelplaats en gaven de eerste steen door tot aan de werf aan de Stationsstraat, waar Debouver hem uiteindelijk op zijn plek legde. “Ons jaarthema is niet zomaar ‘Steen voor steen”, klonk het.

Afscheid met goed gevoel

Voor Debouver werd de eerstesteenlegging ook een soort eresaluut, want na dit schooljaar gaat de directeur op pensioen. Toch is hij blij dat hij dit nog kan meemaken. “Ik ben tevreden dat ik de school op deze manier met een goed gevoel zal kunnen verlaten. Al moet ik toegeven dat het ook wel leuk zou zijn om nog in zo’n nieuw gebouw te kunnen werken”, lachte hij. Debouver wordt in september opgevolgd door Liesbeth Vandaele, momenteel zorgcoördinator op de school.

Zo zal het nieuwe gebouw er uit zien. © gf

Al zal ook zij in september waarschijnlijk nog niet meteen haar intrek kunnen nemen in de nieuwe vleugel. “Het wordt immers krap om de vleugel tegen 1 september klaar te hebben”, geeft Debouver toe. “De ruwbouw is ondertussen al tot de tweede verdieping gekomen en binnenkort zal ook de derde en vierde verdieping toegevoegd worden, maar door een corona-uitbraak bij de firma die de prefab-stukken levert zullen de werken zo’n twee weken vertraging oplopen. Toch weet ik dat de medewerkers en werfleiders van de firma Alheembouw alles in het werk stellen om de streefdatum van 1 september alsnog te bereiken.”

In de nieuwe vleugel komen zeven nieuwe klaslokalen, een polyvalente ruimte, een technische ruimte, een secretariaat met onthaal en een bureau. (TM)