Alle kleuren van de regenboog in BS Drie Hofsteden

Op donderdag 1 september was het opnieuw verzamelen blazen voor alle leerlingen uit het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Ook zo in basisschool Drie Hofsteden, waar de kinderen er meteen een zeer kleurrijke dag van maakten.

Op de basisschool Drie Hofsteden kreeg elke leerling de uitnodiging om met zijn of haar favoriete kleur naar school te komen, onder de slogan ‘alle kleuren op een rij, iedereen hoort erbij’. “Eens met gekke kleren naar school komen is niet alleen leuk, maar we willen ook aantonen dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Omdat wij veel verschillende culturen hebben op onze school is dat zeker ook van toepassing. Iedereen leeft hier op gelijke voet”, zegt directeur Martijn Stragier.

Kleuterjuf Shari Dewaegenare (32) is alvast fan van het thema: “De kindjes vinden het heel leuk. Met de eerste schooldag is het ook afscheid van de mama’s en de papa’s, dat gaat soms gepaard met traantjes, dus door een themadag te organiseren verlicht dat al een beetje het verdriet. Het is een leuke afleiding.”

Tutu

Kenaya (6) start vandaag haar eerste dag in het eerste leerjaar en dat vindt ze spannend, al helpt de kleurrijke outfit om in een losse sfeer het schooljaar aan te vangen: “Mijn mama heeft me geholpen met mijn kleren uit te kiezen. Ik wou een tutu met veel verschillende kleurtjes. Het is leuk om zo naar school te komen!”