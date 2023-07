Algemeen directeur van de Centrumschool met pensioen: “40.000 kilometer afgelegd met fiets naar school en terug”

Na een schoolcarrière van 41 jaar gaat Hubert Kaes (61) op pensioen. Op vrijdag 30 juni trok hij de schoolpoort van de Centrumschool in Wingene achter zich dicht. “Ik zal mooie herinneringen bewaren aan de school, de leerlingen en de leerkrachten.”

“Ik startte mijn loopbaan in de gemeenteschool van Oudenburg. Ik gaf er les aan het zesde leerjaar”, vertelt Hubert Kaes. “Daarna gaf ik ook nog les in Knokke en Nieuwpoort. In 1987 kwam ik in de Centrumschool van Wingene terecht. Ik werd onderwijzer in het vijfde en zesde leerjaar.”

“Na twee jaar lesgeven, werd ik directeur met lesopdracht in de basisschool op Sint-Jan in Wingene. Dit was een kleinere school waar ik elf jaar aan de slag kon. Ik gaf er les en nam ook de taak van directeur op.”

Digitale evolutie

Ten slotte kwam de huidige directeur in 2000 opnieuw in de Centrumschool terecht en werd hij aangesteld als administratief en organisatorisch directeur. “Een job dat ik steeds vol overgave voltooide. De laatste twee jaar van mijn huidige loopbaan stroomde ik door naar algemeen directeur en zo kreeg ik de eindverantwoordelijkheid van de school.

“Als ik de afgelopen 23 jaar overloop, dan zie ik een grote digitale evolutie. Het digibord deed zijn intrede en de kinderen zijn vertrouwd met het ICT-gebeuren. De tijd van het bord en het krijt is een stukje geschiedenis geworden.”

“Ik merk ook op dat de kinderen veel mondiger zijn geworden”

“De Centrumschool telt 375 leerlingen en dit aangevuld met een fantastisch team. Een goed team is een van de belangrijkste zaken binnen de werking van een school. Ik merk ook op dat de kinderen veel mondiger zijn geworden. Op zich is dit geen probleem, maar de beleefdheid moet wel in ere gehouden worden. Momenteel volgt een twintigtal Oekraïense kinderen les op onze school. Die kinderen passen zich heel snel aan en leren de Nederlandse taal heel vlot. Ik kijk daar wel van op.”

Met fiets naar school

Met pensioen gaan, betekent tijd vrijmaken voor dingen dat je graag doet en dat zal Hubert zeker doen. “Ik heb diverse hobby’s zoals reizen, tuinieren, lezen en met de koersfiets rijden. Ik heb het gevoel dat mijn dagen goed gevuld zullen zijn. Momenteel woon ik in Sint-Joris, Beernem en iedere dag trok ik met de fiets naar mijn werk. Ik reken uit dat ik rond de 40.000 km aflegde en dit enkel voor woon- en werkverkeer. Ik zal mijn dagelijkse fietstocht naar school missen.”

“Daarnaast zal ik de vele mooie herinneringen bewaren en hopelijk zie ik oud- leerlingen en oud- leerkrachten nog eens terug. Het schoolteam liet vallen dat er een leuke verrassing op komst is, om mijn allerlaatste schooldagen in ere af te ronden. Ik heb geen idee wat me te wachten staat.”

Monika Van Kerckhove wordt de nieuwe administratieve directeur vanaf 1 september 2023.