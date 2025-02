Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk opnieuw naar Raad van State tegen scholencampus, tot frustratie van scholen: “Durf geen datum meer te plakken”

Voor de tweede keer stapt Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk naar de Raad van State tegen de scholencampus. Daardoor loopt het project weer minstens een jaar vertraging op, tot grote frustratie van directeur Matthias Archie van Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI). “Het is onverdraagzaamheid en daar heb ik het moeilijk mee”, sneert Archie.

Scholengroep Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) wil alle leerlingen van de vier laatste jaren van het College, VTI, Immaculata, Heilige Familie en Lyceum – goed voor 2.250 leerlingen en 320 personeelsleden – onderbrengen in een nieuw te bouwen scholencampus achter het huidige VTI, tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg.

In 2019 werden de plannen voor het eerst voorgesteld maar kregen al snel tegenwind van buurtbewoners en op 20 februari 2020 – precies vijf jaar geleden – werd het Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk boven de doopvont gehouden. Tijdens de algemene vergadering werden dokter Dirk Demeyer uit de Helakker, gepensioneerd anesthesist van het Jan Yperman Ziekenhuis, en Pascal Vandamme uit de Motestraat aangeduid als woordvoerder. “We benadrukken dat we niks tegen de Sint-Maartensscholen en hun pedagogisch project hebben”, zegt Pascal Vandamme. “Het comité streeft enkel naar het garanderen van de mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de Augustijnenwijk. Maar we hebben ook oog voor het ruimere plaatje, zoals de negatieve impact van het wegtrekken van 2.400 leerlingen en 400 leraars uit de binnenstad voor de handelaars.”

Milieu-advocate

Andere argumenten die het comité aanhaalt, zijn het verdwijnen van landbouwgrond, creatie van stadskankers door leegstand College en Immaculata, aantasting gezondheid door toename fijn stof en NO en problematische mobiliteit. Die argumenten haalden ze aan in het bezwaarschrift – ondertekend door 337 buurtbewoners – voor de GECORO. Dat gaf toch een voorwaardelijk positief advies waardoor het RUP Campus Veurnseweg op 7 februari 2022 voor een eerste keer goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Daarop besloot Aktiecomité Leefbare Augustijnenwijk om naar de Raad van State te stappen. Daarbij namen ze de bekende Brugse milieu-advocate Marleen Ryelandt onder de arm. Twee jaar later – op 19 april 2024 – vernietigde de Raad van State het RUP. Maar na enkele kleine aanpassingen werd het RUP op 4 november 2024 opnieuw goedgekeurd.

“Na rijp beraad hebben we beslist om tegen dit nieuw vastgesteld RUP opnieuw een vordering tot nietigverklaring bij de Raad van State in te dienen”, zegt Dirk Demeyer. “Die procedure zal één tot twee jaar duren. We hebben van de tijd gebruik gemaakt om meester Ryelandt het dossier te laten inkijken en te oordelen of het al dan niet een verloren zaak is. Dan gingen we het daarbij laten – je moet ook kunnen verliezen in het leven – maar ze heeft gezegd dat het juridisch gezien zinvol is om naar de Raad van State te stappen.”

Velostrade

Bij directeur Matthias Archie van SMSI komt de beslissing niet als een donderdag bij heldere hemel. “Wij zijn uiteraard heel ontgoocheld”, klinkt het. “We hadden wel verwacht dat ze dat gingen doen, maar uiteindelijk vinden we het wel een beetje zielig. Hun argumenten gaan over mobiliteit, maar al die zaken worden opgevangen door de flankerende maatregelen, onder andere dat alle auto’s van de Veurnseweg zullen komen. De Augustijnenstraat zal dus bijna geen autoverkeer meer hebben van onze campus. De fietsers gaan via een aparte velostrade onze campus kunnen oprijden. Gevaarlijke punten worden ondertussen aangepakt door de stad, de provincie en het gewest.”

“We vinden het lastig dat zo’n belangrijk project voor de toekomst van Ieper en de jongeren voor de volgende dertig tot vijftig jaar, kan tegengehouden of vertraagd worden door enkele zure buren. Zo noem ik ze stilaan”, gaat Matthias Archie verder. “Welk belang primeert: het algemeen belang van vele duizenden jongeren of het individueel belang van enkele zure buren?”

Ongegrond verklaard

Sowieso zorgt de procedure weer voor vertraging, maar Archie hoopt dat het niet opnieuw twee jaar zal duren. “Zowel de auditeur als de rechter van de Raad van State kennen het dossier. Op zich is er niet veel aan veranderd. Er was één kleine procedurefout die rechtgezet werd. De auditeur heeft al advies gegeven en daarbij alle vijf argumenten van de tegenpartij ongegrond verklaard. Er wordt gezegd dat het deze keer eventueel wat rapper zou kunnen gaan.”

Toen SMSI het project in 2019 voorstelde, was er sprake van opening in 2025. “Normaal gingen we nu de opening mogen vieren”, vervolgt Matthias. “We hebben de deadline dan rap moeten veranderen naar 2026. Vervolgens stond de deadline een hele tijd op 2028, en nu durf ik geen datum meer uit te spreken. Ik hoop te kunnen verhuizen naar 2030. Of dat ooit zal lukken… We zijn er wel van overtuigd dat het project er ooit komt maar we vinden het een beetje zielig dat er heel de tijd vertragingsmanoeuvres worden uitgevoerd door het actiecomité.”

Oplapwerk

Uitstel is geen afstel, maar wel vervelend. “We moeten nu oplapwerk doen in Immaculata en College. Hoe langer we wachten, hoe meer kosten daaraan komen. Ook qua energie. De nieuwe gebouwen zullen heel modern en energiezuinig zijn, maar nu blijven we met torenhoge energiefacturen zitten. Andere locaties zijn geen optie. Deze locatie is de beste. We zijn nog altijd even strijdvaardig om het project te realiseren.”

“Ook belangrijk is dat het hier gaat over nog geen 200 dagen op een jaar dat er leerlingen op school zitten. Dan gaat dan om een halfuurtje ‘s morgens en een halfuurtje ‘s avonds dat er mogelijk overlast is, als je het al zo mag noemen. Over wat hebben we het dan? Dan heb je het gevoel dat het echt onverdraagzaamheid is en daar heb ik het moeilijk mee. Het is bang maken en doemdenken. Soms heb ik het gevoel dat ze over onze leerlingen spreken alsof het de grootste wildemannen zijn. Dat is niet zo. Dat zijn jonge mensen die in de fleur van hun leven zitten.”

Herinrichting straten

Het nieuwe stadsbestuur van burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) blijft ook achter de scholencampus staan. Nochtans had haar CD&V-fractie vanuit de oppositie zich onthouden bij de stemming over het aangepaste RUP. “Vooral door het ontbreken van flankerende maatregelen”, zei Desomer toen. “Het nieuwe bestuur is al aan de slag gegaan met die flankerende maatregelen”, zegt Desomer nu.

“Volgende maandag worden bijvoorbeeld de plannen voor de herinrichting van de driehoek Haiglaan – Augustijnenstraat – Sportstraat voorgelegd aan de gemeenteraad. We streven ernaar die werken te kunnen voltooien tegen de start van het nieuwe schooljaar. Er wordt ook heel frequent samengezeten met AWV dat eveneens betrokken partij is in dit project en zeker zijn deel moet doen langs de Veurnseweg als de scholencampus er komt. Ook De Lijn is ondertussen mee in het verhaal. En bij de provincie wordt heel hard aangedrongen op de verdere voltooiing van de Vrijbosroute. Allemaal maatregelen die niet enkel de veiligheid van de weggebruikers ten goede komen maar ook wel de buurt serieus ontlasten van potentiële hinder.”

Voorlopig blijft het stadsbestuur dus achter de scholencampus staan, ondanks toenemende kritiek op het wegtrekken van al die leerlingen en leerkrachten uit de binnenstad. “Los van het pedagogische, waar we als leken geen uitspraak wensen over te doen, wordt in alle sectoren gecentraliseerd. Ook in onderwijs. Daar zijn zeker ook heel wat voordelen aan. Daarenboven zijn de huidige schoolgebouwen ondertussen 100 jaar oud en is de vraag of deze nog aan te passen zijn naar de hedendaagse verwachtingen op vlak van onderwijs. De inplanting aansluitend aan het huidige VTI kwam er na een uitgebreid locatie-onderzoek door de scholengemeenschap en daar kunnen we de conclusies wel volgen.”