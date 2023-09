Ageon investeert 71.947 euro in de Kiem in Oostkamp

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 71.947 euro in VBS De Kiem in Ruddervoorde.

“Met deze investeringen in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen, investeren we in de kwaliteit van ons onderwijs. We bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze toekomst”, zegt de onderwijsminister. Deze regeerperiode wordt in totaal drie miljard euro voorzien. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Oostkamp ten goede. Deze 71.947 euro zal ingezet worden voor de vernieuwing van de elektrische installatie in de kleuterafdeling en de nodige dakwerken.

(GST)