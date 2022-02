Afscheidsfeest voor directeur Philippe Gryson van Freinetschool De Torteltuin

Vrijdagnamiddag werd directeurcoördinator Philippe Gryson (60) van de Freinetschool De Torteltuin in de Werf compleet verrast door een afscheidsfeestje dat de leerlingen, leerkrachten en ouders voor hem in elkaar hadden gebokst. Binnen een goede maand geeft Gryson de fakkel door aan Inge Soenen (46) uit Vlamertinge, sinds 18 jaar een van de leerkrachten van de school.

‘s Middags stond een picknick op het programma. Daarna zorgden de kinderen voor geschenkjes en tekeningen, en brachten ze toneeltjes, voordracht en liedjes voor Philippe, die ze op een toon hadden gezet. “Ik kreeg ook veel mails en kaartjes van ouders, uit erkentelijkheid. Dat deed echt wel deugd”, zei Philippe Gryson. “Maar ik blijf nog zeker een maand aan de slag in de school. Pas dan geef ik de fakkel door aan Inge, die nu wel al ‘meedraait’ als directie. Wat ik daarna zal doen, weet ik nog niet, maar ik zal zeker nog niet stoppen met werken. Daar is het nog te vroeg voor.”

Gryson was 27 jaar geleden een van de initiatiefnemers van de De Torteltuin, één van de eerste Freinetscholen in de streek, die toen voor heel wat ophef zorgde in de plaatselijke onderwijswereld. “Voor de meesten was dat iets totaal nieuws, en de mensen wisten niet wat ze daarvan moesten verwachten. Ik werd meteen de eerste coördinator, tot nu. We gingen van start met 49 leerlingen. Momenteel hebben we 191 leerlingen in het kleuter en in de lagere afdeling. Ondertussen werd heel wat bijgebouwd, maar de stijl van een boerderij werd behouden. De waarden die we aan onze leerlingen willen geven is goede mensen te zijn, die iets doen voor elkaar. Samenhorigheid is ook een van onze kernwaarden, en de ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de werking van de school. Ondertussen hebben we veel oud-leerlingen, die nu hun kinderen naar onze school sturen. En dat doet deugd”, besluit Philippe Gryson.