Afscheid van vrije basisschool Westkerke met unieke tentoonstelling

Eind dit schooljaar verlaten de leerlingen hun vertrouwde lokalen van de vrije basisschool in de Oude Brugseweg om vanaf september les te volgen in de nieuwe school De Tandem in Roksem. Erfgoedkring8460 organiseert er dit weekend de Erfgoeddag die in teken staat van onderwijs.

Bestuurslid Stefaan Sabbe ging een zestal maanden op zoek naar oude foto’s en info over de eerste jaren van de school. “Van toen ik in de ouderraad van de school zat, heb ik gelukkig al veel materiaal. Een eerste oproep naar foto’s op Facebook leverde welgeteld één exemplaar op. Toen ben ik Westkerkenaars persoonlijk gaan aanspreken en kwam er toch wat reactie.”

2.200 frank

De vrije basisschool Westkerke werd 142 jaar geleden opgericht door de zusters van H.Vincentius Eernegem. “Er werd een stuk zaailand aangekocht voor 2.200 frank”, vertelt Koenraad Blontrock, voorzitter van Erfgoedkring8460. “Deze school, vroeger bekend onder de naam Ter Waere, fuseerde in 2010 met vrije basisschool De Springplank Roksem. Met een nieuwe naam voor beide afdelingen, De Tandem.”

Op de tentoonstelling die zaterdag en zondag te bezichtigen is, is heel wat info te vinden, naast uiteraard tientallen foto’s die het verhaal van de school vertellen. De oudste exemplaren zijn die van kinderen die geboren zijn in 1906. (LIN)