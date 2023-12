Afscheid van meester Geert (61)

De leerlingen en collega’s van de stedelijke basisschool Guido Gezelle hebben vrijdag in stijl afscheid genomen van meester Geert Annemans (61).

In 1985 startte Geert zijn loopbaan in de school. “Dit is een speciale plek voor mij”, vertelt hij. “Ik liep hier als kind zelf school en in het middelbaar vonden de muzieklessen hier plaats.” De 61-jarige Waregemnaar nam vrijdagmiddag afscheid van zijn school, op 1 januari is hij officieel met pensioen.

Ontbijt aan huis

De collega’s verrasten Geert ‘s ochtends vroeg een eerste keer met een lekker ontbijt. Nadien fietsten ze gezamenlijk naar school. Alle klassen hadden een hobbytip voorbereid, zodat meester Geert verschillende zaken kon ontdekken om zich de komende decennia in uit te leven.

“Ik mocht proeven als kok, was even biersommelier, gids en zelfs voetbaltrainer van Zulte Waregem. Daarnaast leerde ik moestuinieren, meedraaien in een schoonheidssalon en een woordje Thais. Gidsen zie ik het meest zitten, ik heb altijd graag verhalen verteld in mijn klassen.”

De apotheose volgde vlak voor het laatste belsignaal. Muzikant Annemans bracht veel liedjes in de klas. Al zijn jonge en oude leerlingen kennen nog steeds de hele tekst van de Samsonrock. “Dat heb ik nog een laatste keer luidkeels met alle kinderen gezongen. En voor de gelegenheid had ik mijn elektrische gitaar mee, in plaats van de akoestische. Het was een bijzonder mooi moment.”

geen zwart gat

Bang voor het zwarte gat is Geert niet.

“Ik zal de school, de collega’s en de leerlingen uiteraard missen. Maar ik woon niet ver en kom zeker nog terug. En aan hobby’s heb ik geen gebrek, bezigheden genoeg, straks heb ik nog tijd te kort.” (LV)