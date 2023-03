Afscheid van Dina Himbrecht in De Wegwijzer

Eind februari wuifde Prizma De Wegwijzer in de Schoolstraat Dina Himbrecht (60) uit, die daar jaren de vaste opvangdame was. Dina is afkomstig van de Westwijk in Ingelmunster, waar ze 34 jaar woonde. Nu woont ze in Rumbeke. Ze is getrouwd met Rik Samyn, mama van Sabrina en Nathalie, oma van Eljin, Arion en Maiya. Ze stond vijftien jaar in voor de voor- en naschoolse opvang en voor het middagtoezicht in Prizma De Wegwijzer. Ze was heel graag gezien door de collega’s, ouders en kinderen. Dina kreeg een leuk afscheid in het bijzijn van alle kinderen en haar gewezen collega’s. Ze houdt van wandelen en fietsen. Natuurlijk zal ze nu ook meer voor haar kleinkinderen kunnen zorgen. Op de foto staat Dina rechts van directeur Jo Windels en bij haar collega’s. (Patrick D./foto FODI)

