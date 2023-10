Afdelingen vrije basisschool De Schatkist ontvangen elk cheque van 825 euro voor zwerfvuilplan

Het lokaal bestuur van Ichtegem reikt dit jaar verschillende cheques uit in het kader van Operatie Proper, een initiatief van de Vlaamse Mooimakers om scholen en jeugdverenigingen aan te sporen om zwerfvuil op een duurzame manier aan te pakken. “Wie concrete acties tegen zwerfvuil omzet in een actieplan, kan daarvoor beloond worden”, legt bevoegd schepen Celesta Muylle (WIT) uit. Net als gemeentelijke basisschool De Bever vielen de twee afdelingen van vrije basisschool De Schatkist in de prijzen. Het was de eerste keer dat de school aan het project deelnam. Afdeling Centrum en afdeling De Engel kregen elk een cheque van 825 euro. “We hopen om via deze weg opnieuw andere scholen en jeugdverenigingen aan te moedigen om dit schooljaar ook een actieplan in te dienen voor Operatie Proper bij Mooimakers. Dat kan nog tot 31 oktober”, besluit Muylle. (TVA/foto’s Coghe)

© Foto Coghe