Afbraak schoolgebouw VTI voorbode voor hedendaagse constructie

In het VTI Oostende aan de Stuiverstraat is de afbraak van het schoolgebouw langs de Duivenhokstraat in volle gang. Op de vrijgekomen ruimte komt een aantrekkelijke nieuwbouw voor de afdeling Schilderwerk en decoratie en voor de jongeren uit de richting Bouw.

“Het afgebroken gebouw stond al enige tijd leeg”, steekt Kris Barber van wal. Kris volgt als technisch directeur de werken op namens de school. “Met het oog op de afbraak waren de leerlingen uit de richtingen Bouw en Schilderen-decoratie eerder al verhuisd naar respectievelijk bouwbedrijf Van Huele en de Sportpit.”

“Begin november kon de sloophamer dan eindelijk zijn werk doen. Zonder tegenslagen zou alles tegen de kerstvakantie afgebroken moeten zijn. Omwille van de veiligheid volgden de leerlingen de eerste week na de herfstvakantie afstandsonderwijs. Zo konden de arbeiders efficiënter werken. Vanaf 14 november wordt iedereen terug op school verwacht. Tegen eind dit jaar zal er van het gebouw uit 1939 niets meer overblijven.”

“Het nieuwe schoolgebouw krijgt een groen dak en is een mooi staaltje van architectuur. Het wordt een combinatie van glas met architectonisch beton met twee bouwlagen. Naast twee ateliers voor onze leerlingen Schilderwerk en decoratie en Bouw komen er nog zes leslokalen. Beneden bevindt zich de bouwafdeling met een indoor atelier waarin twee hoogtes terug te vinden zijn: een deel meet de standaardhoogte van 3 meter, terwijl een ander deel 6 meter hoog zal zijn.”

© gf

“Daarnaast kunnen onze jongeren gebruik maken van een overdekte buitenwerkplaats waar zelfs een zandbak wordt voorzien om oefeningen op het plaatsen van rioleringen en funderingen uit te kunnen voeren. De tussenverdieping bevat een technische ruimte en een toilet voor mindervaliden. Op dezelfde verdieping komen drie leslokalen. De tweede en dus de hoogste etage bevat nog eens drie leslokalen met een groot atelier voor de afdeling schilderen. Enkele leslokalen worden voorzien van smartboards. Voor bepaalde vakken zullen de tieners uit het eerste en tweede jaar les volgen in deze nieuwe klassen.”

Kerstvakantie

“De kostprijs voor de bouwwerken bedraagt 4,7 miljoen euro. Vanzelfsprekend kan de school dit prachtgebouw niet volledig met eigen middelen betalen. Het VTI doet beroep op 2,7 miljoen subsidies van de Vlaamse overheid. De firma Himpe voert het werk uit als hoofdaannemer. Studiebureau Acovex staat in voor de technieken, veiligheidscoördinatie en EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat), de firma Stabilis staat in voor de stabiliteitsstudie. Het architectenbureau Nieuwland maakt het lijstje met betrokkenen compleet.

De opbouw start begin volgend jaar, want tegen de kerstvakantie zal de afbraak achter de rug zijn en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Tegen februari 2024 zou het volledige project afgewerkt en instapklaar moeten zijn”, aldus nog Kris Barber.

(BVO)