Afbraak Brusk zorgt voor onrust bij ouders Sint-Andreasinstituut: “Tent over speelplaats tegen stof”

Onlangs startten de afbraakwerken van een deel van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt om de bouw van de tentoonstellingshal BRUSK te realiseren. Hierdoor moesten zowel de middelbare afdeling als de basisschool uitwijken naar een tijdelijke locatie. Een deel van de leerlingen blijft echter in het resterende gedeelte van de vroegere school gehuisvest, wat voor onrust zorgt bij hun ouders.

“Momenteel is mijn school gehuisvest op drie verschillende locaties”, vertelt directeur Martine Fontaine. “Twee kleuterklassen en de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar, red.) zijn gehuisvest in de Eeckhoutpoort en de kinderen van de bovenbouw verblijven in omgevormde kantoorgebouwen aan de Boninvest. In de Heilig Hartschool wordt de speelplaats volledig gerenoveerd. Na de verhuis naar onze nieuwbouw wordt deze locatie de warme en groene thuis van de jongste kleuters. Iedereen weet dat we uiteraard liever meteen verhuisd waren naar de Jakobinessenstraat, maar we zeuren niet en maken er het beste van”, gaat directeur Fontaine verder. “Momenteel is er wat onrust bij de ouders van de leerlingen die gehuisvest zijn in het nog resterende deel van de vroegere school. Er is nogal wat lawaai- en stofhinder, maar er wordt binnenkort een tent geplaatst over het grootste deel van de speelplaats. Daarnaast zal er een watergordijn voorzien worden en het puin zal besproeid worden om het stof tegen te houden.”

Modulaire klassen

“Niettemin durf ik uitpakken met onze drie tijdelijke locaties. Ik ben ontzettend fier op wat mijn team de laatste maanden gepresteerd heeft om de tijdelijke lokalen in de Eeckhoutpooort en de Boninvest om te vormen tot functionele en gezellige klassen. In de nieuwbouw hebben we geopteerd voor modulaire klassen. In grotere klasgroepen wordt dan zoveel mogelijk op niveau van het individuele kind gewerkt. Doordat het vierde, vijfde en zesde leerjaar in de gebouwen aan de Boninvest in grote lokalen verblijven, hebben we deze didactische aanpak al geïntroduceerd. We zien onze tijdelijke huisvesting niet als een probleem, maar als een uitdaging”, besluit Martine Fontaine. (PDC)