Administratief medewerkster Katrien Deweerdt uit Ieper gaat met pensioen: “Er kwam veel typwerk bij kijken”

Wat aanvankelijk leek op een korte interimopdracht, mondde uit in net geen 40 jaar dienst bij dezelfde werkgever. Dat is in een notendop het cv van Katrien Deweerdt uit Ieper die na 39 jaar afscheid neemt van het Ieperse basisonderwijs, waar ze haar administratieve functie met veel expertise en nauwgezetheid vervulde.

Op vraag van Gilbert Vlaemynck, de toenmalige directeur van het klein college van het Sint-Vincentiuscollege te Ieper, startte Katrien in maart 1984 als administratieve kracht verspreid over vijf basisscholen. “Ik werkte in het College, Immaculata, Sint-Jozef, Sint-Jan en Brielen. Dat was toen nog als BTK’er (Bijzonder Tijdelijk Kader, een werkgelegenheidsprogramma uit 1977, red.) dat later vervelde naar een GESCO-statuut en uiteindelijk werd ik vastbenoemd in 2004. Ik was ook nog tewerkgesteld in Het Vlot en in de Sint-Michielsschool.”

“In de beginjaren had ik heel gevarieerde taken: dat kon gaan van potloden slijpen over leesboekjes herstellen tot het schoolsparen van leerlingen tellen en noteren in een dagboek. Natuurlijk was daar ook heel wat typwerk bij, want alle contracten moesten nog met de mechanische typmachine opgesteld worden. Die contracten moest ik dan naar de deken brengen ter ondertekening. Of het uittikken van toetsen, brieven en diocesane proeven op stencils, want een kopiemachine was er nog niet. Met gevolg dat ik soms onder de inktvlekken op mijn kledij thuiskwam.”

Raad en daad

“De komst van de computer heeft heel wat vereenvoudigd. Dat was met vallen en opstaan, want ik heb alles zelf geleerd. De kopiemachine bleek een zegen voor onze administratieve klus. Daarnaast moest ik ook wetteksten en omzendbrieven lezen, klasseren en vooral onthouden. Dat was niet evident, want toen was dat absoluut nog niet in mensentaal geschreven! Na de komst van de computer kwamen dan de softwarepakketten voor leerlingen- en personeelsadministratie, alsook voor de boekhouding.”

“In 2003-2004 werd er dan gestart met een overkoepelende personeelsadministratie voor de basisscholen waarvoor ik werkte. Aanvankelijk was ik daar slechts halftijds actief, maar een jaar later werd dit voltijds. Ons takenpakket dat bestond uit personeelsadministratie (vooral indiensttredingen, verloven en afwezigheden) en boekhouding werd uitgebreid met het inboeken van alle aankopen. Een groot deel van onze opdracht bestond er ook in om personeelsleden met raad en daad bij te staan bij vragen of problemen. Daar haal ik nog het meest waardering uit!”

Ademruimte

“31 augustus wordt mijn laatste werkdag en dat zal ook het moeilijkste moment zijn uit mijn carrière. Al ben ik wel gerustgesteld, want mijn opvolgster Lisa Van Vooren is nu al aan het meelopen.” Of Katrien vandaag als 18-jarige nog dezelfde studie- of beroepskeuze zou maken? “Ik heb spijt dat ik mijn studies ergotherapie nooit heb afgewerkt, maar mijn job heb ik heel graag gedaan.” En wat zou jij veranderen mocht je minister zijn, vragen we haar nog tot slot van haar onderwijsverhaal. “Ik zou resoluut gaan voor meer ondersteuning, zoals dat in het secundair onderwijs het geval is. Dat zou de basisscholen broodnodige ademruimte geven voor hun kerntaken!”