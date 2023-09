Adjunct-algemeen directeur Bart Vermeulen met pensioen: “Je inzet was eindeloos”

Collega’s, familie en stadsbestuur kwamen samen in LDC Biezenbilk om er Bart Vermeulen, adjunct-algemeen directeur van de stad en voordien OCMW-secretaris, te huldigen. Op 1 oktober gaat hij met pensioen. “Ik heb mijn job altijd graag gedaan”, aldus Bart Vermeulen. Hij kreeg van iedereen veel lof.

Het was personeelsverantwoordelijke Mieke Van Poucke die terugblikte op de samenwerking met haar secretaris, die de opvolger was van Jacques Devriendt. “Je leerde een heel nieuwe wereld kennen en vond al vlug je weg tussen de bewoners en je collega’s. Bleek al snel dat je het tegenovergestelde was van Jacques, graag op de achtergrond bleef. Maar toch… Voor je het besefte stond je op het podium tijdens de playbackshow in de week van de derde leeftijd.”

Technische kennis

“Je bent ook iemand met heel wat technische kennis. Dat bewees je tijdens de bouw en opvolging van het nieuwe woonzorgcentrum. En bij de uitvoering van je taak had je altijd een constante: goede zorg bieden voor de bewoners, een goed vangnet zijn voor de inwoners van deze stad. Je zorgde als goede huisvader voor de financiën van het OCMW”, prijst Mieke haar chef namens alle personeelsleden.

Schepen van Welzijn Romina Vanhooren haalde enkele van de realisaties onder Bart Vermeulen aan. “Vandaag staat in het teken van jouw carrière, jouw inzet en engagement, de welzijnsprojecten die je hielp realiseren. En dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn vijf voorgangers: Erna Coene, Romain Roose, Rita Meyns, Chantal Van Litsenburgh en Jaak Lingier.”

Fijn gevoel

“Je bent punctueel, hebt kennis van zaken en zit vol engagement. Het team houdt dan ook een fijn gevoel over aan de samenwerking met jou.”

Het eerste project dat Bart op zijn bureau kreeg, waren de seniorenwoningen in de Riedinne. “Absoluut hoogtepunt was uiteraard het nieuwe woonzorgcentrum Riethove en de verhuizing op 31 maart 2014. Je kennis kon je vijf jaar later verder zetten bij de bouw van lokaal dienstencentrum Biezenbilk. En ook voor het toekomstige Welzijnshuis, op de hoek van de Ettelgemsestraat/Karpelhofstraat, zette je al mee de krijtlijnen uit”, aldus Romina Vanhooren.