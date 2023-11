Actieve Vriendenkring steunt De Zonnebloem Ardooie

In de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Ardooie is er ook dit jaar weer een mooie samenwerking met de Vriendenkring, die er sinds jaar en dag voor ondersteuning zorgt van de school en van de leerlingen. ‘Wat kunnen we dit jaar voor de leerlingen en de school betekenen’ is de vraag die tijdens een startvergadering aan bod komt. En de ideetjes borrelen op uit de ideeënkoffer van de leden van de Vriendenkring van de school.

Gratis fruit

De Vriendenkring zal de leerlingen dit jaar gedurende twintig weken trakteren op gratis fruit op school. “Zo zorgen ze voor een gezonde en gevulde brooddoos”, aldus directeur Jan. Dit jaar komen er op school weer bosklassen, boerderijklassen en zeeklassen. “Deze uitstappen zijn een jaarlijks terugkerend initiatief en zijn belangrijk in het leerproces. Dankzij de financiële inspanningen van de gulle Vriendenkring kunnen we de ouders een fikse korting aanbieden, waardoor de uitstappen financieel haalbaar worden voor elk gezin.”

Voor elke juf en meester komt er dit jaar eveneens een te besteden klasbudget. Op maat van elke klas kan dit budget vrij besteed worden.

De realisatie van de nieuwe speeltuin op school is een initiatief dat dit jaar op de schoolagenda staat. Op de bijeenkomst van de Vriendenkring werd al nagedacht hoe ze kunnen bijdragen tot de realisatie van de speeltuin. Over dit alles en nog veel meer zal de Vriendenkring zich dit jaar buigen.

Op de bijeenkomsten van de Vriendenkring is er elk jaar wel een stoeltje vrij voor nieuwe leden. Wie interesse heeft om mee te werken kan steeds contact opnemen met de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in de Hemelstraat.