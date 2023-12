Actie om levenslang bijleren te promoten

De stad en POM West-Vlaanderen hebben vorige zaterdag op de Grote Markt de blauwe loper uitgerold. Op de loper staan sterren, zoals bij de Hollywood Walk of Fame, met daarop telkens WestWijs, een uitnodiging om levenslang bij te leren. “We moeten dit project zien in het breder kader van het Westhoekimpulsplan”, zei burgemeester Lies Laridon. “Het is ontstaan door vijftien partners die de volwasseneneducatie willen aanpakken. De Westhoek scoort namelijk het slechtst op het vlak van bijleren. Drempels daarvoor zijn onder meer de mobiliteit, het openbaar vervoer, en de afstand. Daarom worden de leernoden in de Westhoek vastgesteld bij bedrijven, verenigingen en kwetsbare doelgroepen en wordt het aanbod daarop afgestemd.” Meer info over dit project vindt men op www.westwijs.be. (ACK)