Achtduizend scholieren uit gemeenschapsonderwijs in de regio Brugge vervroegd naar huis

Alle leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs in de Brugse regio mogen vrijdagmiddag om 12 uur om veiligheidsredenen naar huis. Dat heeft GO! Scholengroep Impact beslist wegens de naderende storm Eunice.

Door die maatregel krijgen ruim 8000 leerlingen uit de Brugse regio vrijdagnamiddag vrijaf. Ze moeten niet naar school. Eerder al had deze scholengroep uit het gemeenschapsonderwijs beslist om de leerlingen van haar vijf scholen aan de kust, in Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist, vroeger huiswaarts te sturen. Nu gebeurt dat ook voor de scholen in Brugge, Torhout en Jabbeke.

“We nemen geen enkel risico”, zegt woordvoerder Greet Verleye. “Er worden windsnelheden tot 150 km per uur verwacht. In plaats van in paniek, op het allerlaatste moment, maatregelen te nemen en te moeten improviseren, willen we dat de uittocht uit school ordentelijk verloopt.”

Elke directeur beslist

Of effectief alle 8000 leerlignen naar huis zullen gaan vrijdagmiddag, valt nog af te wachten. De algemene directie van de scholengroep laat het afhangen van de beslissing van elke afzonderlijke schooldirecteur binnen de groep. Die moeten vrijdag voor de middag autonoom – zoald de procedure het voorschrijft – oordelen of er in veilige omstandigheden vrijdagnamiddag les kan gegeven worden. Of het beter is om de leerlingen ‘s middags naar huis te sturen. Maar het advies van de algemene, overkoepelende directie van de scholengroep is toch om de lessen te staken….