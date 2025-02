Acht wijnhandelaars op wijnbeurs Ouderraad De Koepel

Ouderraad De Koepel organiseert met Vrije Basisschool ’t Vlot een wijnbeurs, op 1 maart vanaf 16 uur in oc De Schouw. “Handelaars Tezauro, Grappolo, Thyrsus, Rabelo, Goussaert, Sabor De Aragon, Universal Wine en Valclegge laten hun lekkerste wijnen proeven”, zegt Steven Kindt van de ouderraad. Tickets in voorverkoop kosten 7 euro, aan de deur 10 euro, en ze zijn te verkrijgen via de school of www.ouderraaddekoepel.be. Er wordt een aparte bar en kinderanimatie voorzien. Op de foto v.l.n.r. Evelyn Maes, Lieselot Rogiers, Steven Kindt, Damaris Vermandere, Hilde Wachtelaer, Stephanie Laga, Giovanni Vanneste en Charlotte Goethals. (JW/foto Kurt)