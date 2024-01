Academie en Conservatorium Kortrijk betoveren op Dag van de Academies

Op 3 februari viert het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) de Dag van de Academies. Op deze jaarlijkse feestdag zetten de DKO-scholen hun werking op een originele manier in de kijker. Academie Kortrijk richt voor de gelegenheid een Magic Art House in op de Grote Markt. Het Conservatorium palmt met de ‘Nacht van het Conservatorium’ het historisch stadhuis in voor 8 uur lang liveoptredens van leerlingen muziek, woord en dans. Als teaser zal de dagen vooraf een videomapping te zien zijn op de gevel van het historisch stadhuis.

“Ons deeltijds kunstonderwijs zit in de lift. Intussen zijn er zo’n 4.000 leerlingen die les volgen aan ons Conservatorium en onze Academie en die dit één voor één gepassioneerd doen. We plaatsen hun werk graag in de schijnwerpers wanneer het kan en daarvoor is de Dag van de Academies natuurlijk een ideaal moment. We betoveren enkele publieke locaties met het talent dat onze leerlingen in huis hebben”, duidt Kelly Detavernier als schepen van Deeltijds Kunstonderwijs.

Magic Art House

De Dag van de Academies heeft elk jaar een thema. In 2024 is dat magie. De academie vertaalt dat letterlijk en richt van 14 tot 17 uur het ‘Magic Art House’ in op de Grote Markt. “Wie er langskomt kan zijn artistieke toekomst laten voorspellen door middel van tarotkaarten, die de leerlingen zelf ontworpen hebben. lef. Deze kaarten werden ontworpen door de leerlingen. Daarbij is de ene interpretatie al wat ruimer dan de andere”, zegt Fien Claerhout. “Daarnaast kan je er ook snuisteren in het rariteitenkabinet bestaande uit originele werken van de studenten”, aldus Nienke Sabbe. “Alle leerlingen werkten mee aan dit project, van de eerste tot de vierde graad. Het geheel toont dan ook de verscheidenheid aan opleidingen en studenten die onze Academie Kortrijk in huis heeft”, vult directeur Petra Flamand aan. Als Academie vinden we het belangrijk om dicht bij het publiek te staan. Op de dag van de Academies vind je ons dan ook in het hart van de stad. Nieuwe mensen ontmoeten en hen verwonderen met de mooie kunstwerken die er te zien zullen zijn, doet ons enthousiast uitkijken naar deze dag.”

Nacht van het Conservatorium

Het conservatorium palmt van 16 uur tot middernacht het historisch stadhuis in. “We gebruiken alle locaties: de Trouwzaal, de Gotische zaal, de Beatrijszaal, de Oude Gotische Raadszaal, de Gemeenteraadszaal en zelfs de Raadskelder. We doen dit met muziek, woord en dans. Ook hier vormt magie de rode draad. Denk maar aan Weerwolven, Sprookjes, Toverkracht, Magische liedjes, een strijkorkest en cello-ensemble, een koperensemble en slagwerkensemble. Verder een pianorecital en Kamermuziek en toneeltjes”, duidt Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium Kortrijk.

Dat valt al meteen op aan de gevel van het stadhuis, die vanaf 30 januari elke avond door middel van een videoprojectie tot leven komt. Ruim 500 leerlingen treden op 3 februari op voor in totaal bijna 2.000 toeschouwers. “Voor ouders en andere familieleden is dit de ideale gelegenheid om hun (klein)kind, broer of zus eens aan het werk te zien. We maken er een heus festival van met een line-up van 44 optredens, verspreid over de 6 zalen. De Beatrijszaal vormt de bar en op het binnenplein vullen leerlingen en bezoekers hun magen aan een frietkraam.”

Live op Radio Quindo

De Nacht van het Conservatorium zal live te volgen zijn op de Kortrijkse jongerenradio Quindo, een huisgenoot van het Conservatorium in Muziekcentrum Track. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de twee voor de opleiding radio maken, die je vanaf de vierde graad woord kan volgen.nHet hele evenement is gratis, maar omwille van plaatsbeperking in de zalen wordt gewerkt met reservaties per afzonderlijke voorstelling, die je kan bekijken op de website www.nachtvanhetconservatorium.be. Wil je de avond zelf nog langskomen? Pik dan zonder reservatie een voorstelling mee, met uitzondering van degene die al volgeboekt zijn. Of kom gezellig napraten aan de bar.