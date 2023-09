Aanwinst voor populaire studierichting paardenhouderij: Eb-en-vloedpiste voor VLTI

De unieke studierichting Paardenhouderij van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (VLTI) heeft er een serieuze troef bij. In het Hippisch Opleidingscentrum aan de Ruddervoordestraat werd er tijdens de zomervakantie een eb-en-vloedpiste aangelegd.

VLTI-directeur Silke Deschoemaeker (32) en algemeen directeur van de Scholengroep Sint-Rembert Ann Stael (55) zijn blij met de nieuwe realisatie. Apetrots zelfs, al klinkt dat een beetje raar in de context van paarden. Behalve de nieuwe, hypermoderne binnenpiste werden er buiten ook vier paddocks gerealiseerd, waar de paarden in natuurlijke omstandigheden kunnen rondlopen.

Het Torhoutse VLTI is de enige katholieke school van België waar er Paardenhouderij aangeboden wordt. Met ongeveer 70 leerlingen van het derde tot en met het zevende jaar is die studierichting erg populair. De jongens en meisjes komen uit het hele land.

Volautomatisch

“Tijdens de zomervakantie gonsde het van de bedrijvigheid in ons VLTI”, aldus directeur Deschoemaker. “In het Hippisch Opleidingscentrum met onze ruime en moderne manege werd er keihard gewerkt. De vier paddocks en de eb-en-vloedpiste vormden uiteraard de hoofdmoot, maar evenmin onbelangrijk was het vernieuwen van de verlichting.”

“Voor de eb-en-vloedpiste werd de volledige manegebodem afgegraven. Bij een dergelijke rijbaan is de bodemvochtigheid altijd optimaal. De vochtigheid wordt namelijk geregeld via een volautomatisch ondergronds drainagesysteem. Dat zorgt voor een perfecte bodem en voor uitstekend rijgenot het hele jaar door.”

“Het project werd uitgevoerd door VHS Service uit Geluwe, het gespecialiseerde bedrijf gerund door een oud-leerling. Die heeft destijds bij ons Paardrijden en -verzorgen gevolgd. Intussen kan hij bogen op een schat aan ervaring op het vlak van het aanleggen en onderhouden van manegebodems. De ingrijpende werkzaamheden werden mee gefinancierd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.”

Hecht lerarenkorps

Het leerkrachtenteam en de leerlingen konden bijna niet wachten om de nieuwe piste in gebruik te nemen. “Uiteraard hebben we nog heel wat andere studierichtingen in de domeinen land- en tuinbouw en STEM”, besluit Silke. “Het VLTI telt ongeveer 310 leerlingen, wat aanzienlijk is. Wie er mocht aan twijfelen: onze school lééft. We beschikken trouwens over een hecht lerarenkorps, dat er helemaal voor gaat.”