Aantal leerlingen bij Ter Groene Poorte neemt opnieuw toe: “Het aspect ‘werkzekerheid’ is een grote troef”

Chef-kok gevraagd. Bakker nodig. Slager kan onmiddellijk beginnen. Dringend op zoek naar zaalmeester/sommelier. Chocolatiers tekort. Je leest het overal: de voedingssector kreunt onder (geschoold) personeelstekort. Het goede nieuws is dat, voor het tweede jaar op rij, meer leerlingen kiezen voor werkzekerheid en meer bepaald voor een baan in de voeding.

Twee jaar op rij stijging

Ter Groene Poorte noteert dit schooljaar opnieuw een toename in leerlingen. In het afgelopen schooljaar 2022-2023 werd gestart met vijf procent meer leerlingen en ook nu noteren we een stijging van vijf procent. “We hopen uiteraard dat die trend zich de komende jaren blijft voortzetten”, vertelt Iris Cornette, directeur van Ter Groene Poorte.

“We noteren vooral een sterke instroom in de eerste graad en dat is fantastisch omdat jonge kinderen bewust voor een mooie toekomst als bakker, slager of hotelier kiezen. Daarnaast zien we ook een groei in specialisatiejaren waarin jongeren duidelijk kiezen om beter te worden in bepaalde facetten van een opleiding. Het verheugt ons ook dat we opnieuw kunnen starten met een mooie klasgroep in het specialisatiejaar Butler-Events en dubbele klasgroepen in 7CHEF, 7 Chocolade en Patisserie en 7 Specialiteiten- en Dieetbakkerij.”

Internaat volzet

Opvallend is ook de stijging van onze interne leerlingen. “Ons internaat zit helemaal vol en we werken ondertussen met een wachtlijst”, vertelt Janne Snoeck, internaatbeheerder Ter Groene Poorte.

“Ouders kiezen bewust voor een veilige leeromgeving waarin studiebegeleiding en ontspanning aan elkaar gekoppeld worden. Op het internaat worden vriendschappen voor het leven gesmeed. Dit wordt in het najaar bovendien duidelijk wanneer ‘Axel Gaat Binnen’ uitgezonden wordt, een documentaire op VTM waarin acteur Axel Daeseleire een week op het internaat van Ter Groene Poorte verbleef.”

Infrastructuur

Ter Groene Poorte is opgetogen met de cijfers en bereidt de start voor op 1 september. Waarom die stijging er nu al twee jaar komt? “Daar zijn verschillende oorzaken voor”, weet Cornette. “Er is zeker het aspect ‘werkzekerheid’. Wie bij ons afstudeert, zit werkelijk geen dag zonder werk en kan een mooie toekomst uitbouwen.”

“Daarnaast investeerden wij de voorbije jaren ook in infrastructuur. Een moderne bakkerij- en slagerijschool dient duidelijk als trekpleister. De hotelschool wordt ook nog aangepakt. Ondanks het feit dat er vorige week in de media verscheen dat technische scholen kampen met problemen rond de infrastructuur, plukken wij nu de vruchten van onze investeringen.”

“Tenslotte is er ook visie ‘hier leert ons land wat lekker is’ waarin we meegeven dat Ter Groene Poorte naast een opleidingscentrum ook een kenniscentrum is waarin alle expertise over voeding aanwezig is. Dit gaan we de komende jaren nog verder uitbouwen zodat Ter Groene Poorte een ‘Mekka’ van de voeding wordt.”