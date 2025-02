Aantal ingeschreven studenten bij Vesalius Verpleegkunde daalt fors: vestiging in Brugge moet op 1 september de deuren sluiten

Op 1 september 2025 zullen er vier vestigingen van Vesalius Verpleegkunde sluiten. Dat nieuws kreeg het personeel maandagavond te horen tijdens een spoedvergadering, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Het zou onder andere gaan om de vestiging in Brugge.

Vesalius Verpleegkunde biedt basisverpleegkunde aan in verschillende vestigingen, ook in West-Vlaanderen. Echter is het aantal studenten de voorbije jaren gedaald van 1.200 naar 400. En dat zou nu zijn gevolgen hebben, want zo’n laag aantal ingeschreven studenten is niet langer rendabel. Zo zou onder andere de vestiging in Brugge de deuren moeten sluiten.

“Wanbeleid”

Volgens een medewerker, die anoniem getuigde bij Het Laatste Nieuws, zou dit te wijten zijn aan wanbeleid. Zo zou er onder andere veel verloop zijn in de directie en krijgen personeelsleden soms pas heel laat hun lessenrooster met de vakken die ze moeten geven.

De directe van Vesalius zelf is voorlopig niet bereikbaar voor enige commentaar.