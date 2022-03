Aannemer bouwt extra verdieping in De Talententuin

Alle klassen van de Prizma Basisschool De Talententuin in Lendelede moesten om veiligheidsredenen tijdelijk verhuizen naar een andere locatie. Een aannemer bouwt momenteel een extra verdieping met vijf klassen in de school in de Stationsstraat. “De klassen 6a en 6b vinden nu onderdak in het DOC waar ikzelf nog les kreeg in de vroegere jongensschool”, zegt leerkracht Bart Lagae.

Momenteel zijn de bouwwerken volop aan de gang in de school. “Omwille van de veiligheid moesten alle klassen van het oude gedeelte van de school tijdelijk verhuizen naar een andere locatie”, zegt directrice Marie Maertens. “Sommige klassen kregen een andere plaats in de school in de Stationsstraat: de refter, turnzaal, koffiekamer en de opvang. Andere klassen moesten naar een ander gebouw: het lokaal van het Rode Kruis op de Oude Gemeentekoer, Den Tap en het DOC.”

“Hier in het DOC zitten we met de klassen 6a en 6b”, zegt Bart Lagae die klastitularis is van 6a.

Paasvakantie

“Al van kort na nieuwjaar. Ondertussen gingen we wel al op bosklassen en was er al krokusvakantie. Als alles goed verloopt, kunnen we na de paasvakantie terugkeren naar de schoolgebouwen. Aanvankelijk zou dat half maart al kunnen, maar door de storm Eunice zijn er twee topgevels omgewaaid en zo liepen de werken vertraging op.”

De leerlingen van 6a en 6b gaan ’s morgens wel eerst nar de school in de Stationsstraat. “Vandaar vertrekken we dan te voet naar het DOC. De leerlingen hebben er elk een plastic box waarin het hoogstnodige zit. In mijn klas heb ik zelfs een groot videoscherm en ik beschik ook over enkele laptops. Alleen kopiëren kan hier niet. Dat doe ik in het weekend op school. De collega’s ontmoet ik in ‘de villa’, de woning waar vroeger een tandartspraktijk was en die de school kocht.”

Oktober

Bart heeft trouwens ooit zelf nog school gelopen in het DOC. “In 1971, toen de gemeentelijke jongensschool hier onderdak vond. Tien jaar later ging de school echter failliet.”

De nieuwe dakklassen zouden in de loop van oktober moeten klaar zijn. (Ivan Balliu)