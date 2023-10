940.000 euro subsidies voor aanpassingswerken in De Zon en De Wingerd in Ingelmunster

Voor de aanpassingswerken in de gemeentescholen De Zon en De Wingerd in Ingelmunster kan het gemeentebestuur rekenen op 940.000 euro subsidies. Dat maakte het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs (Agion) bekend.

Het leerlingenaantal in De Zon is de voorbije jaren sterk gestegen. Daarom moet het aantal leslokalen uitbreiden. Om dit aan te pakken, wil het gemeentebestuur de bestaande overdekte speelplaats inrichten als polyvalente ruimte met extra lokalen, bureaus voor de directie en een vergaderruimte.

Ledverlichting

Aan deze nieuwe locatie komt een luifel. Zo is er opnieuw een overdekte speelruimte voor de kinderen. De isolatie en gevelbekleding van de bestaande gevel boven de gloednieuwe klaslokalen wordt vervangen zodat de gevel van Villa Max en De Zon één geheel vormt. Daarnaast krijgen alle lokalen uit de jaren ’70 van De Zon en de Wingerd een ventilatiesysteem en energiezuinige ledverlichting. Aan de ingang van De Wingerd in de Schoolstraat komt een nieuwe fietsstalling.

“De grote financiële steun van het departement Onderwijs maakt ons heel blij!”

Volgens de laatste raming kosten alle aanpassingswerken samen 1.300.000 euro. Om deze werken te financieren vroeg het gemeentebestuur subsidies aan bij Agion. De onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) zorgde voor de nodige ondersteuning. Recent kreeg het bestuur de leuke boodschap dat Ingelmunster 940.000 subsidies krijgt om de werken te realiseren.

Goed voor sfeer én prestaties

Schepen van onderwijs Martine Verhamme: “De Zon kampt met ruimtetekort. De nieuwbouw van De Zon en Villa Max, gefinancierd met eigen middelen, kan de leerlingen van De Zon niet langer kwalitatief huisvesten. Uitbreiding dringt zich op. Een degelijk ventilatiesysteem en goede verlichting zorgen voor een verhoogde concentratie en aandacht bij de leerlingen. Dit komt de klassfeer en de schoolresultaten ten goede. De nieuwe overdekte fietsstalling voor De Wingerd kadert in het fietsvriendelijk beleid van de gemeente. De grote financiële steun van het departement Onderwijs maakt ons heel blij!”

De omgevingsvergunning voor de werken is in orde. Momenteel loopt de aanbesteding. Het is de bedoeling om vanaf midden januari volgend jaar met de werken te starten. (PADI)