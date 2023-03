887 studentenkoten worden pak duurder

Hogeschool Vives en Kulak, de Kortrijkse campus van KU Leuven, zullen de prijzen van hun studentenkoten opslaan. “De prijs gaat ongeveer 10 procent omhoog, net zoals de indexering”, klinkt het. Hogeschool Howest zal pas in juni beslissen over de prijzen voor een studentenkamer, UGent maakt zijn West-Vlaamse koten dan weer niet duurder.

Wie volgend jaar wil verder studeren en op kot wil gaan, zal hier in veel gevallen een stuk meer voor moeten betalen. De prijzen van de studentenresidenties van hogeschool Vives en Kulak zullen minstens 10 procent stijgen. “We baseren onze huurprijzen voor de 631 studentenkamers in eigen beheer op de index. Normaal stijgt dat slechts 1 of 2 procent, maar het afgelopen jaar ging die index meer dan 10 procent omhoog. Het is de eerste keer in jaren dat het verschil zo groot is”, vertelt Hans Dhondt van Vives studentenvoorzieningen.

In Roeselare en Torhout vind je de goedkoopste studentenkamers van Vives. Een kot met gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen kost je volgend academiejaar 284 à 289 euro. Voor een luxueuzere studio betaal je straks in Torhout 403 en in Roeselare 439 euro. Op de privémarkt kost een studentenkot in Roeselare gemiddeld 312 euro.

UGent doet niet mee

Wie de studentenresidentie in Brugge wil gebruiken, zal hiervoor 437 euro per maand moeten neerleggen. “Die kamers zijn niet alleen voor onze studenten, maar ook de studenten van KU Leuven die les volgen in Brugge kunnen zich hiervoor aanmelden”, gaat Hans verder.

“Voor volgend academiejaar houden we de prijs van de studentenkamers van UGent in Brugge hetzelfde als dit jaar”

Daarnaast verhuurt ook de Universiteit Gent 80 studentenkamers in Brugge. “De kamers zijn geen eigendom van de UGent, maar we huren die zelf. Voor volgend academiejaar houden we de prijs van die kamers met eigen sanitair op exact dezelfde prijs als dit jaar, namelijk 410 euro per maand”, klinkt het bij UGent.

In Kortrijk moeten studenten van Vives volgend academiejaar 298 euro per maand neertellen voor een kamer met gedeelde sanitaire voorzieningen. Wie eigen sanitair wil, betaalt straks zelfs 434 euro per maand. Als alles goed verloopt, zullen er met het bouwproject The Sky in september 2024 nog eens 200 extra studentenkamers bij komen voor Vives-studenten.

Inkomen bepaalt

Maar ook de 256 studentenkamers van Kulak in Kortrijk worden dus duurder. “We maken onderscheid tussen twee categorieën kamers. Bij de ene hanteren we straks een vaste huurprijs van 414 euro per maand. In de andere categorie wordt de prijs bepaald op basis van het inkomen van de ouders of student. Afhankelijk daarvan moet de student al dan niet minder betalen. Dat ligt dan tussen 179 en 321 euro. Alle huurcontracten op Kulak lopen 10 maanden”, legt Matthias Defour, hoofd van studentenvoorzieningen Kulak uit.

“In juni zullen we pas duidelijkheid hebben over de totale kotprijs”

Hogeschool Howest heeft nog geen verhuurprijzen van hun studentenvoorzieningen voor volgend jaar vastgelegd. “Wellicht zullen we de richtlijn van de indexering volgen. Maar er zal ook veel afhangen van de al dan niet extra kosten van nutsvoorzieningen. In juni zullen we hier pas duidelijkheid over hebben en dit communiceren naar de studenten toe”, vertelt coördinator Ria Vermote.