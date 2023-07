86 schoolomgevingen en 49 schoolroutes worden veiliger in West-Vlaanderen

Dankzij Vlaamse subsidies zullen maar liefst 135 plaatsen rond en naar West-Vlaamse scholen verkeersveiliger gemaakt worden. “Het gaat om vaak kleine maatregelen die een wereld van verschil kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van Octopus-palen, zebrapaden of snelheidsinformatieborden. Ik ben blij dat veel gemeenten van deze kans gebruik hebben gemaakt en zo hebben bijgedragen aan een veiligere schoolomgeving voor onze kinderen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD).

West-Vlaanderen best scorende provincie

Vorig jaar konden lokale besturen subsidies aanvragen voor het verkeersveiliger maken van enerzijds schoolomgevingen en anderzijds schoolroutes. Dankzij 86 toegekende subsidieaanvragen voor schoolomgevingen in achttien gemeenten komt er naar onze provincie ruim 650.000 euro. West-Vlaanderen is daarmee de best scorende provincie.

In Vlaanderen worden, naast de schoolomgevingen, 250 schoolroutes met Vlaamse steun verkeersveiliger gemaakt. Daarvan liggen er 49 in negentien West-Vlaamse gemeenten. “Onze West-Vlaamse lokale besturen zetten duidelijk in op verkeersveiligheid. Het is voor velen een beleidsprioriteit. Ook in 2019 en 2021 werden reeds subsidies toegekend voor 361 andere schoolomgevingen”, zegt Brecht Warnez die al jaren voor deze lokale subsidies pleit. “De steden en gemeenten zijn onze ideale partner om aan kinderen een veilige schoolroute- en omgeving te garanderen. Zij weten waar de knelpunten liggen.”