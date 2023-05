800 studenten kunnen in Brugge op vijftien locaties terecht om te blokken

Er is geen ontkomen aan voor Brugse studenten… de examens zijn in aantocht en dan moet er geblokt worden. Sommige studenten studeren het liefst in alle rust en stilte op hun eigen kamer of kot, terwijl anderen graag in het bijzijn van lotgenoten met hun neus in hun cursussen duiken. Schepen van Jeugd en Studentenstad Mathijs Goderis stelde de verschillende locaties voor waar studenten in Brugge terecht kunnen.

“Ik ben heel blij dat Brugge Studentenstad erin geslaagd is om samen met diverse lokale partners ruim 800 plaatsen op vijftien verschillende locaties aan te bieden aan studerende jongeren. Samen studeren motiveert, want het zorgt voor minder afleiding, een groot samenhorigheidsgevoel en ontspannende pauzemomenten.”

Nieuwe locaties…

Naast een aantal locaties waar studenten al verschillende jaren terechtkunnen, zijn er dit jaar een aantal nieuwe partners die hun deuren openstellen. Liantis in de Sint-Clarastraat, Ondernemerscentrum Tolhuis aan het Jan Van Eyckplein, Wegwijzer in de Beenhouwersstraat en Het Entrepot aan de Binnenweg zijn de nieuwe ‘studeerplekken’ in het aanbod. WZC Van Zuylen is dit jaar terug van weggeweest. Door de covid-crisis was het een paar jaar onveilig om studenten bij senioren onder te brengen, maar nu kan dit gelukkig weer.

… maar ook bekende

“Naast deze nieuwe locaties kunnen we uiteraard ook terug een beroep doen op onze trouwe partners”, vult schepen Mathijs Goderis aan. “De blokkerken Sint-Jakobs, Sint-Katarina in Assebroek en Sint-Donaas in Zeebrugge zijn ondertussen heel bekende locaties voor de studenten. Daarnaast kunnen ze ook deze blokperiode terecht in hoofdbibliotheek De Biekorf, Snuffel Hostel, The Student Village en fuifzaal Cachot. In hun eigen campus kunnen studenten uiteraard ook terecht.”

Online inchecken

Nieuw dit jaar is het online inchecken op een aantal studeerlocaties. “In The Student Village, Cachot, Het Entrepot, Snuffel, Wegwijzer, Howest en de Sint-Jakobskerk moet de student zich bij aankomst online aanmelden op een tablet. Daarmee wordt de beschikbare capaciteit automatisch real-time bijgewerkt en correct vertoond op de website van de Brugse Studentenraad. Zo kunnen studenten op elk moment zien waar er nog plaats is en nutteloze verplaatsingen vermijden. Een aantal andere locaties opteren ervoor om met reservaties te werken. Dat kan vanaf heden via de website van Brugge Studentenstad”, besluit schepen Goderis.