70 plaatsen minder in buitengewoon lager onderwijs van Oostende: “We moeten downsizen”

Er is een leerlingenstop ingevoerd in MPIGO De Vloedlijn in Oostende. “Dat is een slechte zaak voor het buitengewoon lager onderwijs én de andere scholen in de regio”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

In de lagere school voor buitengewoon onderwijs De Vloedlijn van het Gemeenschapsonderwijs zijn er nu 240 plaatsen. “We hadden gehoopt op middelen uit capaciteitsfonds van onderwijsminister Ben Weyts waar 35 miljoen euro werd verdeeld. Met die middelen hadden we extra ruimte kunnen maken”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele van scholengroep Stroom.

“Er zit voor ons niets anders op dan downsizen”

“Er was eerder een doorlichting waaruit bleek dat de staat van de gebouwen in de Maurits Sabbestraat niet berekend is op 240 kinderen. Er is over 6 jaar een nieuwbouw gepland en we hadden gehoopt met de extra middelen die periode te kunnen overbruggen. Dat dit niet kan, hadden we niet zien aankomen. Er zit niets anders op dan downsizen. Dat betekent dat het aantal leerlingen geleidelijk afgebouwd wordt naar 170. Het aantal schoolverlaters zal niet meer volledig opgevuld worden met nieuwe leerlingen. Dat betekent dat er minder zij-instromers meer zijn.”

Grotere druk

Vandecasteele zegt dat daarbij twee problemen ontstaan : “Enerzijds zullen we minder kinderen kunnen helpen met aangepast onderwijs en anderzijds wordt de druk op het reguliere onderwijs groter.” De maatregel om het aantal leerlingen te verminderen heeft geen invloed op de tewerkstelling. (efo)