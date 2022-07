65 jaar na verlaten van het Sint-Jozefscollege houdt de klas van 55-56 nog elk jaar (dubbele) reünie

Ze noemen zich de klas van 55-56. In dat jaar zwaaiden ze af in het vierde moderne in het Sint-Jozefscollege. En 65 jaar later houden ze nog altijd hun reünies. “We hebben elkaars kinderen weten geboren worden en vierden met elkaar jubileumfeesten. Maar we verloren ook al heel wat klasgenoten.”

Dit keer was Bistro Vincent de locatie van de bijeenkomst van de klas van 55-56. Ooit waren ze met 20 klasgenoten, nu nog waren ze met zes heren en negen dames. “Het toont hoe hecht ook onze vrouwen aan elkaar hangen. Want ook de weduwes blijven uitgenodigd worden naar de bijeenkomsten.”

“Eerst waren we nog soldaat, daarna hadden we het te druk met een vrouw te zoeken, maar vervolgens hielden we al snel onze reünies”

De mannen zijn allen van de geboortejaren 1939 en 1940. “Het schoolsysteem was toen nog anders. Je kon voor je aan het middelbaar startte ook nog een voorbereidend jaar doen. Dan stroomde je een jaar later binnen. En de jaren nummerden ook omgekeerd, wij startten in het zesde.”

Na het vierde moderne kon je stoppen met school of verder studeren. “Maar niet iedereen deed dat”, weet Georges Vanacker. “Ik kon wel verder studeren.” En zijn klasgenoten weten ook waarom. “Hij was altijd de eerste van de klas”, weten Eli en Raf. Georges Vanacker is dan ook de man die jarenlang de leiding had over schoenenfabrikant Mareno.

Schommelpaard

Het was priester Dejaegher die hen had aangespoord om ook na hun Collegejaren contact te blijven houden. “Eerst waren we nog soldaat, daarna hadden we het te druk met een vrouw te zoeken, maar vervolgens hielden we al snel onze reünies.” De eerste vonden plaats bij Eli Spriet, Luc Despiegelaere en Georges Vanacker. Al snel werd het tempo opgedreven tot twee ontmoetingen per jaar. “In juni deden we altijd onze ‘schoolreizen’, zoals we het noemden. We vertrokken met de trein en bezochten telkens een stad. We sloten ook altijd af met een etentje. En dan was er ook nog ons decemberetentje waarbij we zelf voor sinterklaas speelden voor de kinderen.”

De ouders van het laatst geboren kindje kregen ook een schommelpaard in bruikleen. “Dat moest dan afgegeven worden bij de volgende geboorte. Maar wij zijn pas laat aan kinderen geboren, het zou dus best kunnen dat het nog bij ons op zolder staat”, lacht Georges Vanacker. In 2006, toen ze 50 jaar de schoolbanken van het College achter zich hadden gelaten, mochten ze nog eens op bezoek in hun oude school. “Onze etentjes waren vaak bij Hoornaerts in Kachtem, maar ook in De Koetsier of zelfs ’t Kelderke en café Rodenbach.”

De ‘schoolreizen’ zijn nu wat moeilijker geworden, omdat niet iedereen nog even vlot te been is. “Maar misschien maken we volgende keer wel een virtuele reis met de trein.” (WVS)