55 leerkrachten van KATZ brengen totaalvoorstelling ‘Tot nu en altijd’: Academie viert jubileum in stijl

KATZ, de Kunstacademie Torhout-Zedelgem, bestaat ruim 15 jaar als officiële academie. Een jubileum dat vraagt om een feestje en dat komt er ook. Op vrijdag 14 maart om 19 uur in het cultuurcentrum de Brouckere heeft er een speciale editie plaats van het jaarlijkse evenement Leraars op het podium.

Het heeft destijds heel wat voeten in de aarde gehad om de stedelijke muziekschool om te vormen tot een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde academie. Het hele dossier sleepte al meer dan tien jaar aan, toen de Vlaamse regering op 4 september 2009 eindelijk groen licht gaf om in Torhout met een officiële academie voor muziek, woord en dans te starten. In 2017 breidde het aanbod verder uit met een afdeling beeldende en audiovisuele kunsten.

Talent ontwikkelen

Op het moment van de plechtige start in september 2009 was wijlen Johan Vandecaveye directeur van de academie en Willy Depoorter schepen van Onderwijs. Nu is Leen Langenbick directeur, geflankeerd door beleidscoördinator Ingeborg Vandenbroucke. De huidige schepen van Onderwijs is Elsie Desmet. Zij volgde in december Lieselotte Denolf op.

Bij de overgang van muziekschool naar academie bleef de stad de Inrichtende Macht van de nieuwe structuur, maar diende het stadsbestuur niet langer de wedden van de leerkrachten te betalen. Bovendien steeg het aanbod aan cursussen fiks. Het doel is nog altijd hetzelfde: talent ontdekken en helpen ontwikkelen en dit zo laagdrempelig mogelijk.

“Ook vandaag blijft onze academie uitbreiden en het aanbod afstemmen op de noden van de hedendaagse samenleving”, zegt directeur Leen Langenbick. “De nieuwe naam KATZ werd een klein jaar geleden na een uitgebreide inspraakronde gekozen. Er hoort ook een stijlvol logo bij, ontworpen door de beeldende kunstenaars van de academie.”

Kus voor Doornroosje

De jubileumvoorstelling die de leraars van KATZ op 14 maart in het cc op het podium zetten, heet Tot nu en altijd. Ze is gebaseerd op het boek Brieven aan Doornroosje van Toon Tellegen. “Het verhaal draait rond een reizende prins die veel nadenkt, fantaseert, piekert, mijmert en filosofeert op weg naar zijn ultieme verlangen, met name de kus om Doornroosje te wekken”, vertelt Ingeborg Vandenbroucke. “Onderweg schrijft de prins haar een jaar lang elke dag een brief. Die brieven zijn poëtisch, romantisch en filosofisch. Ze klinken nu eens grappig, dan weer wanhopig. Uit het boek kozen de leraars twaalf brieven als basis voor de voorstelling.”

“Je kunt geen betere manier bedenken om de verjaardag van KATZ te vieren dan door talent uit het eigen huis samen te brengen. Er werd een scenario uitgeschreven en muziek gecomponeerd voor een koor, orkest en jazzcombo. Ook werden er danschoreografieën en belichting gecreëerd en wordt er voor een sprookjesachtig decor gezorgd. Alles samen werken ongeveer 55 leerkrachten aan de voorstelling mee. Met de ondersteuning door de technici van het cc de Brouckere en de logistieke medewerkers van de academie kwamen ze tot een onvergetelijke productie. We namen theatermaker Johannes Lievens onder de arm voor de regie.”

Educatieve pakketten

De leerkrachten die niet deelnemen aan Tot nu en altijd zaten evenmin stil. Zij gingen educatief aan de slag en ontwikkelden een map voor alle basisscholen van Torhout en Zedelgem. Het gaat om een muzisch pakket, waarmee de juffen en meesters aan de slag gaan in de klas. Zo kunnen ze samen met hun leerlingen zich voorbereiden op de opvoering, die op vrijdag 14 maart tevens voor de scholen als schoolvoorstelling wordt gebracht.

“Nu er 15 kaarsjes op de verjaardagstaart van KATZ pronken, kunnen we daar alleen maar apetrots op zijn”, zegt schepen Elsie Desmet. “De lerarenvoorstelling wordt er ene om in te kaderen. Een niet te missen productie. We hopen dat velen zullen meegenieten van het jubileumfeest.”

De tickets voor ‘Tot nu en altijd’ op vrijdag 14 maart om 19 uur in het cc de Brouckere kosten maar 4 euro. Te koop via www.ccdebrouckere.be.