481 kinderen geven hun duurzame wensen aan het Harelbeekse stadsbestuur

Vrijdagmorgen ontving het lokaal bestuur Harelbeke 481 leerlingen uit het derde en vierde leerjaar op de SDG-ScholenDaG. Ze genoten er van de voorstelling ‘Het is nog niet te laat’, nemen deel aan een quiz en geven er hun duurzame wensen af aan het bestuur.

“We zijn verheugd dat de scholen massaal aanwezig zijn op de SDG-ScholenDaG. Omdat het brede campagnethema van De week van de Duurzame Gemeente 2023 focust op onderwijs als lokale partner in het SDG-verhaal, lag het voor de hand dat we ons daarop zouden richten. Maar liefst 481 leerlingen uit het derde en vierde leerjaar uit negen verschillende Harelbeekse scholen kwamen langs”, verduidelijkt Karolien Deschildre, beleidsmedewerker onderwijs van het lokaal bestuur Harelbeke.

“Samen met Maria van #LikeMe zou ik een korte toespraak voor de grote groep houden, maar veel belangrijker is dat de leerlingen aan ons hun duurzame wensen voor de toekomst overhandigden. De mening van onze jongeren is voor ons heel belangrijk en we houden daar ook zoveel mogelijk rekening mee in de ontwikkeling van plannen.”

“Deze keer kan ik zelfs zeggen dat we hun wensen sowieso meenemen als insteek voor het nieuwe meerjarenplan van het lokaal bestuur dat de komende jaren wordt opgemaakt”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit). Naast de afgifte van hun wensen konden de leerlingen plaktattoos laten zetten en klassikaal deelnemen aan een quiz. De klassen met de meeste punten gingen terug naar school met een SDG-banner.