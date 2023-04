355 kinderen van stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem lopen voor goede doel

Vrijdagnamiddag verzamelden 355 kinderen van de stedelijke Basisschool Zuid Stasegem voor een unieke sponsorloop voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de Iron Man Harelbeke die geld inzamelt voor Kom op tegen Kanker, een initiatief van Michaël Vannieuwenhuyze, hoofd Sportdienst Harelbeke.

Op zaterdag 1 juli 2023 wil Michaël namelijk een volledige triatlon afwerken met start en aankomst in Harelbeke. “De bedoeling is om 3,8km te zwemmen in De Gavers, daarna te vertrekken voor 180km op de fiets om vervolgens een volledige marathon, 42,195km, te lopen.” De uitdaging start rond 7 uur en Michaël hoopt om ergens tussen 17 en 18 uur de eindmeet te halen. “Het hoofdopzet is om de volledige uitdaging tot een goed eind te brengen, tweede doel is om ergens tussen de 17 en 18.30 uur de finish te halen”, vertelt hij. “De fysieke uitdaging is er eentje die kan tellen, maar symboliseert een stuk de lange weg die mensen die een kankerdiagnose hebben gekregen moeten afleggen. Anderzijds is het niet mogelijk om een strijd die mensen leveren zomaar te vergelijken met een sportieve uitdaging. Vandaar dus het puur symbolische aspect.”

Kom op tegen Kanker

De opbrengst van de Iron Man Harelbeke gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Tegenover de fysieke inspanning staat een financiële return. Zo wil Michaël een mooi bedrag inzamelen om te schenken aan Kom op tegen Kanker. Op uitdrukkelijke vraag van Michaël gaat het geld integraal naar wetenschappelijk onderzoek dat de strijd tegen kanker moet vergemakkelijken. “De 355 kinderen liepen met hart en ziel voor het goede doel, dat doet deugd. Een heel dikke merci voor jullie steun.”

Michaël gaat deze uitdaging aan om een heel bijzondere reden. “In 2018 haalde ik de 1000km Trappen tegen Kanker naar Harelbeke. Toen al was daar een reden voor. Vrienden van me hadden hun zoon Michel Vandenberghe, toen 22, verloren aan die vreselijke ziekte, en ik voelde me toen machteloos waardoor ik voor mezelf uitmaakte ooit iets te doen dat de strijd tegen kanker kon helpen”, vertelt Michaël verder. “Ondertussen werden ook een aantal familieleden en vrienden van mij getroffen door kanker. Ik fietste al een aantal jaar mee met de 1000km en zo kwam het dat ik via Kom op tegen Kanker vroeg of we als Harelbeke konden deelnemen aan de 1000km als middagaankomst. Maar kort daarna leefde al het gevoel dat ik nog iets meer wou doen.”

“Ik hoop dat er toch wat mensen me komen aanmoedigen langs de kant van de weg”

En dat is de Iron Man geworden, niet te verwarren met de Ironman. Waarom de naam Iron Man Harelbeke? “Het verwijst een klein beetje naar mijn bijnaam die ik kreeg van vrienden omdat ik wel graag een uitdaging aanga, maar het verwijst evenzeer naar het karakter en doorzettingsvermogen dat kankerpatiënten hebben. Een ijzeren wil om terug beter te worden, om te vechten tot aan de finish, om de overwinning te behalen op die vreselijke ziekte. Let wel: Iron Man heeft geen link met het merk Ironman triatlon. Het wordt niet alleen fysiek een uitdaging, maar vooral mentaal heel zwaar want ik zal geen deelnemers voor me zien als mikpunt zoals dit in een gewone wedstrijd wel het geval is. Maar ik hoop dat er toch wat mensen me komen aanmoedigen langs de kant van de weg: ik zal het zeker en vast nodig hebben.”

Iron Run

Het zwemonderdeel van Iron Man start om 6.30 uur in Provinciedomein De Gavers. Er werd uitzonderlijk toestemming gekregen van de provincie om te zwemmen. Het fietsen bedraagt 180km. Er wordt vanuit De Gavers richting De Leie gefietst waar een aantal lussen worden afgewerkt om uiteindelijk via Hulste en Bavikhove naar het marktplein van Harelbeke te fietsen. Op de Nieuwe Markt vindt de start en finish plaats en de wisselzone. “Naast de wisselzone wordt ook een volledig eventdorp voorzien mét ook de aankomstzone voor zowel de Iron Man als de Iron Run, een loopwedstrijd van 5 en 10km die wordt georganiseerd voor iedereen. In het eventdorp worden optredens voorzien, zijn er eet- en drankgelegenheden en kunnen ouders hun kinderen laten spelen op een aantal springkastelen. Na het wisselen loopt Michaël de afstand van 42,195km doorheen Harelbeke, Bavikhove en Hulste.