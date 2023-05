320 leerlingen van Campus De Reynaert in Tielt beloond met ‘bibprom’

Bij de start van het schooljaar daagden de leerkrachten van Park Uniek en Salto Humano uit Tielt hun leerlingen uit om meer te lezen aan de hand van een ‘bibquest’. Die queeste werd tot een goed einde gebracht en dat werd woensdag gevierd in het JOC met een feestje.

De leerlingen van beide Tieltse GO-scholen konden dit schooljaar met de ‘bibcoin’ een virtuele leesmunt verzamelen per gelezen bladzijde, al konden er ook extra bibcoins verdiend worden met literaire uitdagingen. Als de 320 leerlingen er samen in slaagden om de kaap van 250.000 bibcoins te halen, zouden ze getrakteerd worden op een verrassingsfeestje.

Uiteindelijk werden ruim 270.000 bibcoins ingezameld, dus kregen de leerlingen hun feest. In het JOC in de Europahal werd woensdag een ‘bibprom’ georganiseerd. “Wie verkleed kwam als zijn of haar favoriete personage, maakte trouwen kans verkozen te worden tot ‘Prom King’ of ‘Prom Queen’”, aldus leerkracht Fien Verbrugghe. “De leerlingen hebben deze prom echt wel verdiend, want iedereen heeft z’n beste beentje voorgezet.” (SV)