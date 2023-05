20.000ste inschrijving van dit schooljaar in SNT Brugge

Voor het eerst noteert SNT Brugge (Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen) 20.000 inschrijvingen in één schooljaar. Dit magische moment werd op dinsdag 16 mei feestelijk gevierd. Schepen van Onderwijs Jasper Pillen en directeur Anthony Strubbe overhandigden een mooie ruiker bloemen aan Josée Timmerman uit Sint-Kruis, die zich vorige week inschreef in de spreekklas Spaans bij lerares Monica Blanco.

“Uiteraard was ik heel verrast toen de directeur me meldde dat ik als 20.000ste cursist gevierd zou worden”, vertelt Josée Timmerman. “Dit is mijn veertiende cursus Spaans in SNT. Spanje is mijn favoriete vakantieland en dan is het handig als je de taal spreekt wanneer je daar verblijft. Oefenen in de spreekklas Spaans is de ideale voorbereiding om deze zomer probleemloos met Spanjaarden te converseren.”

“Vorig schooljaar telden we om en bij de 17.000 inschrijvingen, maar momenteel zitten we al ruim boven de 20.000”, aldus directeur Anthony Strubbe. “De laatste weken noteren we veel inschrijvingen voor vakantieworkshops. Ons succes danken we in grote mate aan het enthousiasme en de professionaliteit van de 180 medewerkers. Zoals mevrouw Timmerman volgen heel veel cursisten verschillende lessenreeksen. Dat is een vaststelling waar ik als directeur blij van word.”

Selfie

De 20.000ste inschrijvingen gaat niet onopgemerkt voorbij, want het is de bedoeling om dit bijzondere moment vast te leggen in een selfiemozaïek van cursisten en leerkrachten. “We vragen aan iedereen om een selfie van zichzelf of de klasgroep te maken met op de achtergrond de achtergevel van het gebouw in de Arsenaalstraat. Alle ingezonden foto’s worden gebruikt om een origineel fotokunstwerk te maken”, besluit de directeur van SNT. (PDC)