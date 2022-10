150 studenten gedoopt op Kulak in Kortrijk

Naar jaarlijkse gewoonte vond op woensdag de studentendoop van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk plaats. Zo’n 150-tal nieuwe studenten lieten zich met dit ritueel ontgroenen.

De doop werd uitgevoerd door leden van het praesidium Elysion, de enige erkende studentenvereniging van Kulak. Elk lid tekende daarbij het doopcharter van Kortrijk en KU Leuven. “We laten studentendopen toe mede omdat de club het doopcharter ondertekent waarin heel duidelijke afspraken gemaakt worden zoals geen alcoholgebruik of gevaarlijke opdrachten. We streven naar een verbindende activiteit waarbij studenten elkaar leren kennen. Het mag zeker geen vernederend ritueel zijn”, zegt studentendecaan Koenraad Muylaert.

Opdrachten

De nieuwe studenten voerden de hele namiddag in shifts allerlei opdrachten uit om op het einde van de dag het felbegeerde lint rond hun linkerschouder te hangen. Voor de stoet schachten op handen en knieën vertrok naar Kulak Weide werden ze besmeurd met ketchup, mayonaise, fruitsap, lookpoeder, eieren, bloem, tomatensaus en melk. Langs het traject werden spelletjes voorzien op het grasveld, een zeil en een parcours van banken en tafels waarbij de studenten extra vuil werden.

Teambuilding

“Het is jammer dat de gekende verhalen een negatieve connotatie hebben gegeven aan dopen, terwijl het in onze club er heel mild aan toe gaat. We merken jammer genoeg dat onze inschrijvingen de afgelopen jaren verminderd zijn. Hopelijk kunnen we naar de toekomst toe mensen overtuigen dat zo’n studentendoop eigenlijk een leuke teambuildingactiviteit is”, zegt praeses Robbe.