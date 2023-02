13 leerkrachten uit 5 landen te gast in Immaculata

Basisschool Immaculata in Sint-Michiels neemt al ruim 20 jaar deel van verschillende Erasmusprojecten, waarbij scholen uit verschillende landen elkaar ontmoeten om rond een bepaald thema ervaringen uit te wisselen. Van vrijdag 4 tot en met woensdag 8 februari bezochten 13 leraren uit Noord-Macedonië, Duitsland, Italië, Wales en België de school in het kader van het Erasmus+ project ‘Steaming for the Climate’. Het is de bedoeling dat de deelnemers samen activiteiten voor de kinderen over het klimaat uitwerken en deze verder promoten in hun thuisland. (PDC/foto PDC)