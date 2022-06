Alle 122 laatstejaars uit het Prizma campus College mochten afgelopen maandag hun diploma in ontvangst nemen.

De vier jaar dat ze in het College doorbrachten werden gedwarsboomd door corona, maar afgelopen schooljaar verliep toch min of meer normaal. Directrice Ann Manhaeve had lovende woorden voor haar scholieren en hoopte hen binnen tien jaar terug te zien op de terugkomavond. (foto SB)