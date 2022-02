115.000 euro voor schoolrenovatie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 115.927 euro in twee scholenbouwprojecten in Meulebeke. Het gaat om renovatiewerken in de vrije kleuterschool Sint-Lutgardis en in de vrije lagere school Sint-Amandus.

Koken kost geld en een schoolgebouw onderhouden eveneens. De afgelopen twee jaar waren heel moeilijk voor het onderwijs. Deze financiële steun voor herstel- en/of renovatiewerken betekent dan ook een flinke schouderklop voor het mooie werk dat de scholen blijven afleveren.

“Vorig jaar werden er al heel wat renovatiewerken uitgevoerd aan het gebouwencomplex in de Baljuw Vermeulenstraat en Karel Van Manderstraat”, opent Bald Vandekerckhove, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. “Dankzij deze tussenkomst kunnen we op dit elan doorgaan. We voorzien een compleet nieuwe dakisolatie en renovatie voor het gebouw op de grote speelplaats met inbegrip van een dakluik en ook bij het voorgebouw in de Baljuw Vermeulenstraat. Daar worden ook de lichtstraten volledig vernieuwd. Verder wordt de galerij op de kleuterspeelplaats vernieuwd en krijgen meer dan 200 strekkende meter buisleidingen in de kelder een compleet nieuwe isolerende mantel.”

“Eens deze werkzaamheden voltooid – of misschien nog wel vroeger – staan er grote projecten op het getouw, zowel in de Marialoopschool als in de lagere school in Egem. En zeggen dat we binnen twee jaar een groot masterplan zullen opstellen dat geldt voor de zeven scholen die aangesloten zijn bij onze scholengemeenschap.” (LB)