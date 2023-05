112 kinderen roefelen mee op jubileumeditie van Roefeldag

Roefeldag in Zuienkerke was dit jaar aan zijn 25ste editie toe. Op deze hoogdag voor lagereschoolkinderen waren er bijna dertig activiteiten waaruit ze konden kiezen: van een rit in de vuilniswagen tot fietsen herstellen en hondjes trimmen.

“Het idee achter Roefel is kinderen een blik gunnen in de volwassen beroepswereld”, zegt Eva Verburgh van de jeugddienst. “Kinderen zijn dikwijls heel nieuwsgierig naar wat die volwassenen allemaal doen als ze werken. Op Roefeldag geven wij hen de kans om dat eens mee te maken, en vooral om veel zelf te doen. Zo kunnen ze voor één dag eens een stoere politieagent zijn of de brandweerslang hanteren.” Nieuwe deelnemers waren dit jaar onder meer de alpacaboerderij, onthaalmoeder Betty, de zorg- en belevingsboerderij en strandbar Lilo Beach. “Ondertussen organiseren we Roefel in Zuienkerke nu al voor de 25ste keer en dus zijn we steeds op zoek naar nieuwe bedrijven of activiteiten”, zegt Eva.

Logo

Ook werd ter gelegenheid van de 25ste editie een nieuw logo ontworpen. “Van de hand van Benjamin Derudder, een jonge Zuienkerkenaar die als kind ook telkens aan Roefel deelnam. Papa Wim zat vroeger in onze stuurgroep en heeft gedurende vele jaren de Roefeldag mee georganiseerd. De kinderen kregen allemaal een button met het nieuwe logo mee naar huis”, klinkt het. Er waren dit jaar 112 kinderen ingeschreven voor Roefeldag. (WK/foto WK)