111 miljoen voor West-Vlaamse scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeerde ruim 111 miljoen euro in West-Vlaamse scholenbouw in de periode 2019-2021. 7 miljoen euro daarvan werd in Brugse scholen geïnvesteerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese.

“Deze legislatuur zetten we sterk in op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen én Brugge. Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken”, zegt De Vreese.

Dankzij de Vlaamse Regering kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk provinciaal en vrij onderwijs) financiële steun krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Onderwijsminister Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. In totaal wordt er tijdens deze legislatuur ruim 3 miljard euro geïnvesteerd in Vlaamse scholenbouw.

Deze investeringsgolf komt ook West-Vlaanderen en Brugge ten goede. Minister Weyts investeerde via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ruim 37 miljoen euro in West-Vlaamse nieuwbouwprojecten. Er ging ook maar liefst 74 miljoen euro naar verbouwingswerken zoals de renovatie en modernisering van oude schoolgebouwen. Gemiddeld keerde AGION ruim 242 000 euro subsidies uit aan onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen en Brugge die infrastructuurwerken uitvoerden.

Er werd ruim 7 miljoen euro geïnvesteerd in Brugse scholen, waarbij de nadruk op renovatie- en moderniseringswerken lag. In de voorbije drie jaar ging er 6 988 783,89 euro naar renovatie en moderniseringswerken en 44 636,60 euro naar nieuwbouwprojecten. “Dat is goed nieuws voor onze Brugse leerlingen en leerkrachten van alle betrokken scholen. Dankzij de Vlaamse investeringen krijgen zij nu betere schoolgebouwen.”

“Dan denken we onder andere aan de renovatie en modernisering van het VTI, Sint-Leo Hemelsdaele, het Sint-Jozefsinstituut, de Vrije Basisschool Het Kleurenpallet, Hotel- en Toerismeschool Spermalie en Brood- en de banketbakkerijschool Ter Groene Poorte, … Ook tijdens de tweede helft van de legislatuur blijven we inzetten op West-Vlaamse én Brugse scholenbouwprojecten. Op deze manier investeren we in de toekomst van onze kinderen”, besluit De Vreese.