109 leerlingen basisschool Pollinkhove even geëvacueerd na probleem met gasinstallatie

De 109 aanwezige leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs van VBS Zonnebloem in de Vaartstraat in Pollinkhove werden dinsdagochtend kortstondig geëvacueerd na een probleem bij de gasinstallatie. Dat kon snel opgelost worden. “De leerlingen wisten wat ze moesten doen”, zegt directeur Lynn Muylle.

Het was rond 10.20 uur toen er opeens een alarm weerklonk in de vrije basisschool Zonnebloem in de Vaartstraat in Pollinkhove. “We zijn meteen gestart met de evacuatie van de leerlingen”, zegt directeur Lynn Muylle. “Er waren er op dat moment 109 aanwezig. Paniek was er nooit want wij oefenen regelmatig de procedures voor evacuaties in. De leerlingen wisten dus perfect wat ze moeten doen. Er werd meteen ook gezocht naar de oorzaak en die werd gevonden bij het alarmlampje van de gasinstallatie dat brandde.”

“Een gaslek was er nooit. We verwittigden ook meteen de brandweer en politie die snel ter plaatse waren. De brandweer deed metingen maar kon niets ontdekken. Het blijkt dat het alarm gewoon afging door een overgevoeligheid van het toestel en er eigenlijk dus niets aan de hand was. De technieker heeft het toestel dan opnieuw ingesteld.” De leerlingen konden daarna snel terugkeren naar hun klassen. (JH)