102.025 euro voor verbouwingswerken in VBS De Ladder in Reninge

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 4,9 miljoen euro uit om te investeren in schoolgebouwen in de provincie West-Vlaanderen. VBS De Ladder in Reninge kan rekenen op een subsidie van 102.025 euro.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) krijgen. “We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Daarom beslisten we deze regeerperiode 500 miljoen euro extra in schoolinfrastructuur te investeren.” Van de 4.9 miljoen euro dat aan 26 West-Vlaamse scholenbouwprojecten besteed wordt, gaat er 102.025 euro naar VBS De Ladder in Reninge.

“We hebben in onze afdeling in Reninge inderdaad bouwplannen”, zegt directeur Pieter Formesyn van VBS Reninge-Nieuwkapelle. “De vlinderklas en kapel worden verbouwd tot nieuwe eetzaal. Er komt daar ook een open keuken in. De Annuntiatenzaal die nu dienst doet als eetzaal en turnzaal, kan dan uitsluitend als turnzaal of feestzaal worden gebruikt. Nu was het steeds schuiven met tafels om na de middag de zaal klaar te krijgen voor de turnlessen.”

“Normaal weten we rond 10 december welke aannemer de werken zal uitvoeren”, geeft de directeur nog mee. “We hopen dat de werken ergens in maart kunnen starten om tegen de grote vakantie klaar te zijn.”

De totale kostprijs wordt op 185 000 euro geraamd.