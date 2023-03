100 dagenviering met ludieke battle: jeugddienst bezorgt honderdtal zesdejaars onvergetelijk moment

Op vrijdag 10 maart vierden alle leerlingen uit het zesde middelbaar de 100 dagen. Dit unieke moment is telkens een groot feest dat met de hulp van stad Menen in goede en veilige banen wordt geleid.

Maar ook de stedelijke jeugddienst deed zijn duit in het zakje met onder meer op donderdag een heuse scholenbattle. “Onze Battle of the Schools is op donderdagnamiddag tussen 17.30 uur en 19.30 uur in het Park Ter Walle. De verschillende secundaire scholen gaan hier de strijd aan met verschillende leuke ludieke opdrachten”, zegt Silina Verhaeghe van de Jeugddienst. De vier secundaire scholen uit Menen kregen deze uitnodiging in de bus en daarom zagen we vanaf 17.30 uur het Sint-Aloysiuscollege, GO! Futura, VTI Menen en Sint-Joris klaar en strijdbaar voor de battle van hun leven. “We willen de jongeren iets aanbieden op hun 100 dagenfeest zodat ze eens op een leuke manier met elkaar kunnen kennismaken. De prijzenpot is een compleet feestpakket om vrijdag te gebruiken tijdens hun eigen groot feest. We zijn in ieder geval heel tevreden met de grote opkomst van meer dan 100 leerlingen. Dat de beste moge winnen”, lacht Silina. En wie de winnaar werd, ontdek je hieronder.

Sint-Aloysiuscollege levert grootste delegatie

© Nicolas Verhaeghe

Het Sint-Aloysiuscollege was die dag vertegenwoordigd met de meeste leerlingen. “We zijn vandaag met meer dan 40 leerlingen en drie leerkrachten. We zijn heel tevreden dat dit georganiseerd wordt. We gaan uiteraard voor de overwinning, met de wisselbeker in het vizier. Maar we horen net dat er geen beker is, maar een feestpakket voor de winnaar. Dat is ook goed, hoor”, lacht Naïma Azhiba.

Leerlingen Futuraschool gemotiveerd aan de start

© Nicolas Verhaeghe

De leerlingen van de Futuraschool waren met iets minder maar daarom niet minder gemotiveerd om de overwinning op hun naam te schrijven. “Ik vind het héél tof dat we hier mogen deelnemen. Zo leren de leerlingen van verschillende scholen elkaar eens op een ludieke manier kennen. Zéér bevorderend voor het onderlinge contact. We zullen ons best doen vandaag”, zegt juf Shana Marechal.

Powerboys VTI staan hun mannetje met kleine delegatie

© Nicolas Verhaeghe

Het VTI Menen was vandaag met een piepklein groepje leerlingen maar de vijf ‘powerboys’ zullen het niet aan hun hart laten komen. “De rest ligt blijkbaar al in hun bed. Ze willen uitgerust zijn om vrijdag het grote 100 dagenfeest te kunnen vieren én te overleven. Maar kijk, met ons vijf gaat dit vandaag ook wel lukken, hoor”, lacht Lomme Tack.

Leerlingen Sint-Joris scanderen naam met fierheid

© Nicolas Verhaeghe

De naam Sint-Joris werd met fierheid gescandeerd door een 15-tal leerlingen en drie leerkrachten. “Deze battle is een mooie gelegenheid om via leuke spelletjes kennis met elkaar te kunnen maken. We zijn met niet veel vandaag maar we doen er alles aan om de overwinning in de wacht te slepen”, zegt juf Sarah Doornaert. En dat lukte! De school mocht met de grote Battle of the Schools-prijs naar huis. (NV)