100 dagenfeest in Izegem kent rustige start: “Maar we hebben nog niet veel geslapen”

Vrijdag 18 maart vieren de Izegemse laatstejaars hun 100 dagenfeest. Maar traditiegetrouw ligt het zwaartepunt al de dag eerder. Heel wat laatstejaars hadden hun bed niet of nauwelijks gezien. Deze morgen was het vrij kalm op de Grote Markt. “De rustigste 100 dagen in jaren”, weet Thomas Vandenberghe, patron van ‘t Vlaams Huis. “Gelukkig zijn er ook geen incidenten geweest.”

In totaal is het voor zowat 330 zesde- en zevendejaars in Izegem vandaag het 100 dagenfeest. Wat later dan andere jaren, maar dat heeft alles met corona te maken natuurlijk. Het is in Izegem al jaren de gewoonte dat de drie scholen elk hun eigen programma in elkaar boksen. Vanavond is er nog een fuif, die de ‘50 dagen disco’ werd gedoopt, in het JOC. Jeugdhuis De Tunne is daar de organisator. 100 of 50 dagen, het exact aantal resterende schooldagen ligt ergens middenin, maar dat maakte de 18-jarigen weinig uit.

Oefenen in Overpoort

Het feest startte al op donderdagavond en blijkbaar waren heel wat jongeren naar Gent afgezakt en oefenden ze in de Overpoort al eens voor volgend seizoen. “We zijn deze morgen hier weer in Izegem beland met de trein”, verklapt een VTI-student. Maar ook in Izegem was het donderdagavond best druk. ‘t Plectrum en ‘t Vlaams Huis kenden een drukke avond. “Maar gelukkig zonder incidenten”, benadrukte Thomas Vandenberghe. “Ik doe nu al tien jaar de 100 dagen, het is echt waar de rustigste editie in jaren. Op een bommetje dat in mijn café werd gedropt na, viel alles goed mee.”

Jitske Duyck en Ooike Breye hadden met hun klasgenoten stewardessen als thema uitgekozen.

Enkele VTI’ers stonden deze morgen nog duidelijk na te genieten, terwijl hun dag eigenlijk nog moest beginnen. De verkleedthema’s gingen van clown over spiderman tot margi’s. “Deze morgen gaan we nog het ontbijt op school nog bowlen, in de namiddag staat er nog een paintballsessie gepland. De fuif van vanavond? Nee, daar gaan we wellicht niet naar toe.”

Ontbijten in zaal Nele

Ook een duo meisjes van het Instituut de Pelichy maakte hun opwachting op de markt. “We zijn gisteravond bij mij thuis begonnen met een ‘pre’, daarna hebben we verder gefeest. Hier op de markt en ook in Ariba. Straks hebben we ontbijt in zaal Nele, om 10 uur gaan we onze dansjes op school opvoeren, op de middag is er receptie en middagmaal, opnieuw in zaal Nele en vervolgens gaan we nog bowlen”, zegt Jitske Duyck, geruggensteund door haar vriendin en klasgenoot in 6STWc Ooike Breye.