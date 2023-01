Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Avelgem zet personeel in de bloemetjes

In de polyvalente zaal van basisschool De Toekomst ging onlangs de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie door voor personeelsleden en sympathisanten van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Avelgem.

Een vast onderdeel van de receptie is de huldiging van de personeelsleden die het afgelopen jaar de actieve dienst verlieten. Dat was dit jaar niet anders. De receptie werd geopend door een speech van directeur Willem Vandenhaute van GO! middenschool Avelgem. Hierin blikte hij samen met de aanwezigen terug op het afgelopen jaar, en eigenlijk op de afgelopen drie jaar. “Het was een vreemde periode van onzekerheid die veel flexibiliteit vroeg van het personeel, maar daar is ons team uitstekend mee omgegaan”, stelde hij. Na kleine bevraging over welke coronamaatregelen exact een jaar geleden nog van kracht waren, vatte hij aan met het belangrijkste moment van de avond: de huldiging van de uittredende personeelsleden. Dit jaar waren maar liefst vijf werkkrachten aan de eer. Eddy Desmet en Erik Rutten, beiden leerkrachten van het Atheneum. Carole Lampole, leerkracht van basisschool De Toekomst. En tenslotte Naïa Vandenbogaerde en Martine Lombaert, respectievelijk de poetsvrouwen van De Toekomst en het Atheneum. Het vijftal werd letterlijk door directieleden Willem Vandenhaute, Steven Verplancke en Adeline Delporte in de bloemetjes gezet. (JDB)